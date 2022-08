Прыгающая стенка. Реал внедрил в свои тренировки новую технологию отработки штрафных ударов

Тренерский штаб мадридского "Реала" внедрил в свои сессии крутую технологию отработки штрафных ударов. Специальное оборудование позволяет регулировать высоту отдельных фигур (игроков). Таким образом, "сливочные" смогут подготовиться к конкретным оппонентам – в зависимости от их роста.

Например, перед матчем с каталонской "Барселоной" игроки мадридского гранда могли бы потренироваться перебивать стенку, в которой стоят фигуры с ростом Жюля Кунде или Андреаса Кристенсена.

В стенке – 6 манекенов, но их количество можно регулировать. Луке Модричу удалось пробить голкипера и стенку из пяти манекенов, у Тони Крооса тоже сложностей не возникло.

Real Madrid's new free kick technology is straight out of the future ????



(via @realmadrid)pic.twitter.com/ZSJmVbQqXO