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Прыгающая стенка. Реал внедрил в свои тренировки новую технологию отработки штрафных ударов
Это надо увидеть
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренерский штаб мадридского "Реала" внедрил в свои сессии крутую технологию отработки штрафных ударов. Специальное оборудование позволяет регулировать высоту отдельных фигур (игроков). Таким образом, "сливочные" смогут подготовиться к конкретным оппонентам – в зависимости от их роста.
Например, перед матчем с каталонской "Барселоной" игроки мадридского гранда могли бы потренироваться перебивать стенку, в которой стоят фигуры с ростом Жюля Кунде или Андреаса Кристенсена.
В стенке – 6 манекенов, но их количество можно регулировать. Луке Модричу удалось пробить голкипера и стенку из пяти манекенов, у Тони Крооса тоже сложностей не возникло.
Real Madrid's new free kick technology is straight out of the future ????— B/R Football (@brfootball) August 30, 2022
(via @realmadrid)pic.twitter.com/ZSJmVbQqXO
"Реал" победил в первых 3 матчах Ла Лиги и лидирует в турнирной таблице.
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