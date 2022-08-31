  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Обамеянг выбыл на 3 недели после нападения грабителей на его дом. У габонца перелом
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обамеянг выбыл на 3 недели после нападения грабителей на его дом. У габонца перелом

Испания
(1 голосов)

Активизировалась преступность

Обамеянг выбыл на 3 недели после нападения грабителей на его дом. У габонца перелом

Фото: https://twitter.com/Auba

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг выбыл на 3 недели из-за перелома челюсти, сообщает Sky Sports.

На прошлых выходных на его дом напали грабители, в результате чего нападающий и получил повреждения.

Ранее сообщалось, что Обамеянг может перейти в "Челси", но запросы "Барсы" "синие" посчитали слишком высокими.

В этом сезоне Пьер провел всего 8 минут в Ла Лиге. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 15 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бaрселиниус (землянин)
31.08.2022 в 17:08
Ещё 7 часов до узнать, кого же Обама предпочёл, Барсу или Челси. Если Петя алчный и жадный дурак, то Челси. А если Петруха амбициозный и умный человек, то Барсу. А челюсть? А челюсть заживёт.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде