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Обамеянг выбыл на 3 недели после нападения грабителей на его дом. У габонца перелом
Активизировалась преступность
Фото: https://twitter.com/Auba
Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг выбыл на 3 недели из-за перелома челюсти, сообщает Sky Sports.
BREAKING????: Pierre-Emerick Aubameyang suffered a minor fracture of his jaw in the attack on his home over the weekend, he is expected to be out of action for 3 weeks. pic.twitter.com/qKpk0VnXTf— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 31, 2022
На прошлых выходных на его дом напали грабители, в результате чего нападающий и получил повреждения.
Ранее сообщалось, что Обамеянг может перейти в "Челси", но запросы "Барсы" "синие" посчитали слишком высокими.
В этом сезоне Пьер провел всего 8 минут в Ла Лиге. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего нападающего в 15 миллионов евро.
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