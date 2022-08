Обамеянг выбыл на 3 недели после нападения грабителей на его дом. У габонца перелом

Нападающий "Барселоны" Пьер-Эмерик Обамеянг выбыл на 3 недели из-за перелома челюсти, сообщает Sky Sports.

BREAKING????: Pierre-Emerick Aubameyang suffered a minor fracture of his jaw in the attack on his home over the weekend, he is expected to be out of action for 3 weeks. pic.twitter.com/qKpk0VnXTf