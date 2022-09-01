Барселона договорилась с Интером об аренде Альбы

"Барселона" договорилась с "Интером" о трансфере Хорди Альбы, сообщает журналист Жерар Морено. Игрок ещё не дал согласие на трансфер.

????NOTÍCIA @jijantesfc



Principio de acuerdo entre Barça y Inter de Milán para la cesión de Jordi Alba. Acuerdo entre clubes pero aun no hay aprovación del jugador. Mención a @ThierryEnric14 que ha puesto la puntita #mercato



Lo estamos contando en https://t.co/ddsJTtAFRd — Gerard Romero (@gerardromero) August 31, 2022

Это будет аренда. "Интер" собирается выплачивать лишь 40% зарплаты, в то время как за "Барселоной" остаток.

Сейчас в "Барсе" на левом фланге выступает 18-летний испанец Бальде. Он вышел в старте в двух из трех туров Ла Лиги.

В прошлом сезоне Альба провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 9 миллионов евро.