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Барселона договорилась с Интером об аренде Альбы

Испания
(1 голосов)

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Барселона договорилась с Интером об аренде Альбы

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" договорилась с "Интером" о трансфере Хорди Альбы, сообщает журналист Жерар Морено. Игрок ещё не дал согласие на трансфер.

Это будет аренда. "Интер" собирается выплачивать лишь 40% зарплаты, в то время как за "Барселоной" остаток.

Сейчас в "Барсе" на левом фланге выступает 18-летний испанец Бальде. Он вышел в старте в двух из трех туров Ла Лиги.

В прошлом сезоне Альба провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 9 миллионов евро.

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В статье: Хорди Альба Барселона Интер (Милан)
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Комментарии (1)
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hrdhrd (Украина)
01.09.2022 в 00:19
Отыграется Альба потом на Барселоне в группе ЛЧ
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