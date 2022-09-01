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Барселона договорилась с Интером об аренде Альбы
Хави кардинально омолаживает состав
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" договорилась с "Интером" о трансфере Хорди Альбы, сообщает журналист Жерар Морено. Игрок ещё не дал согласие на трансфер.
????NOTÍCIA @jijantesfc— Gerard Romero (@gerardromero) August 31, 2022
Principio de acuerdo entre Barça y Inter de Milán para la cesión de Jordi Alba. Acuerdo entre clubes pero aun no hay aprovación del jugador. Mención a @ThierryEnric14 que ha puesto la puntita #mercato
Lo estamos contando en https://t.co/ddsJTtAFRd
Это будет аренда. "Интер" собирается выплачивать лишь 40% зарплаты, в то время как за "Барселоной" остаток.
Сейчас в "Барсе" на левом фланге выступает 18-летний испанец Бальде. Он вышел в старте в двух из трех туров Ла Лиги.
В прошлом сезоне Альба провел 44 матча, забил 3 гола и отдал 13 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего испанца в 9 миллионов евро.
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