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Ницца отправила датского нападающего в аренду в Севилью

Испания
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У испанцев будет опция выкупа форварда

Ницца отправила датского нападающего в аренду в Севилью

Фото: sevillafc.es

Новина українською

Нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг этот сезон проведет на правах аренды в чемпионате Испании. 25-летний игрок сборной Дании будет выступать за "Севилью".

Как сообщает пресс-служба испанского клуба, сделка оформлена на один сезон, но у "нервионцев" будет опция выкупа форварда после окончания сезона. Дольберг защищал цвета "Ниццы" последние три года. В минувшем сезоне датчанин забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах за французский клуб. До этого он также успел поиграть за "Аякс" и "Силькеборг".

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.

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В статье: Ницца Севилья Каспер Дольберг
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Источник:
.sevillafc.es

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