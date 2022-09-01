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Ницца отправила датского нападающего в аренду в Севилью
У испанцев будет опция выкупа форварда
Фото: sevillafc.es
Нападающий "Ниццы" Каспер Дольберг этот сезон проведет на правах аренды в чемпионате Испании. 25-летний игрок сборной Дании будет выступать за "Севилью".
Как сообщает пресс-служба испанского клуба, сделка оформлена на один сезон, но у "нервионцев" будет опция выкупа форварда после окончания сезона. Дольберг защищал цвета "Ниццы" последние три года. В минувшем сезоне датчанин забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 30 матчах за французский клуб. До этого он также успел поиграть за "Аякс" и "Силькеборг".
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 17 млн евро.
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