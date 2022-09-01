Обамеянг перейдет в Челси. Клубы договорились об обмене

Прощай Обама! Спасибо тебе за твою прекрасную игру, за минуты счастья и восторга от твоих кинжальных голов, за надежду, которую ты нам дал своим приходом в клуб, за игру за тарелку супа, за огромное желание играть за Барсу, за 2-е место в чемпе, за тот подспудный страх в душах мадридасов, из-за того, шо ты играл в Барсе. СПАСИБО!Мы очень любим тебя Ауба! Ты нападающий от Бога! В наших сердцах ты останешься НАВСЕГДА!