  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Обамеянг перейдет в Челси. Клубы договорились об обмене
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обамеянг перейдет в Челси. Клубы договорились об обмене

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Обмен с доплатой

Обамеянг перейдет в Челси. Клубы договорились об обмене

Фото: https://twitter.com/Auba

Новина українською

"Челси" договорился с "Барселоной" о трансфере нападающего блауграны Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Фабрицио Романо. В сделку включен Маркос Алонсо.

"Челси" заплатит 14 миллионов евро за нападающего и расстанется с крайним защитником Маркосом Алонсо, которого "Барса" хотела подписать.

Отмечается, что Обамеянг отправится в Лондон в ближайшие часы.

Напомним, что Пьер-Эмерик присоединился к "Барселоне" в январе этого года, покинув "Арсенал".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Барселона Пьер-Эмерик Обамеянг Маркос Алонсо Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
fabrizioromano

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 16:48
Ну, и какие будут мнения, братья барселонцы? Как вам свинья, которую нам подложил Кабан?
Ответить
+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.09.2022 в 17:12
По Алонсо ничего не скажу, потому что почти не видел его в деле. А вместо Обамы, я бы лучше Торреса упаковал и отправил бы в Лондон. Как-то жаль Обаму. Бесплатно приобрели, работал добросовестно за еду, дважды ограбили, сломали челюсть и теперь выбрасывают Я в шоке.
Ответить
+1
0
lucky_guy
01.09.2022 в 17:25
Барсі треба продати купу гравців, більшість з яких мотлох. На щастя, вони частково скинули Умтіті та Деста(обидва в оренду), а також позбавились Брейтвейта. Навіщо їм Бельєрін зрозуміло, а от Алонсо нащо?? Є Альба і Бальде, який себе добре проявив на старті, тож Алонсо зайвий імхо. Було б добре продати Депая, але не вдалось
Ответить
+1
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 16:39
Прощай Обама! Спасибо тебе за твою прекрасную игру, за минуты счастья и восторга от твоих кинжальных голов, за надежду, которую ты нам дал своим приходом в клуб, за игру за тарелку супа, за огромное желание играть за Барсу, за 2-е место в чемпе, за тот подспудный страх в душах мадридасов, из-за того, шо ты играл в Барсе. СПАСИБО! Мы очень любим тебя Ауба! Ты нападающий от Бога! В наших сердцах ты останешься НАВСЕГДА!
Ответить
+2
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 16:27
Прощай хотя бы полуфинал ЛЧ и чемпионство. Дурь руководства неизлечима. Тушите свечи. Занавес.
Ответить
0
0
avatar
Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 16:23
Барсе аукнется. Выстрелили себе в ногу. И я почему-то этим не удивлён.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде