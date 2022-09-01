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Обамеянг перейдет в Челси. Клубы договорились об обмене
Обмен с доплатой
Фото: https://twitter.com/Auba
"Челси" договорился с "Барселоной" о трансфере нападающего блауграны Пьер-Эмерика Обамеянга, сообщает Фабрицио Романо. В сделку включен Маркос Алонсо.
"Челси" заплатит 14 миллионов евро за нападающего и расстанется с крайним защитником Маркосом Алонсо, которого "Барса" хотела подписать.
Отмечается, что Обамеянг отправится в Лондон в ближайшие часы.
Напомним, что Пьер-Эмерик присоединился к "Барселоне" в январе этого года, покинув "Арсенал".
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Источник:fabrizioromano
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Комментарии (6)
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Бaрселиниус (землянин)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
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