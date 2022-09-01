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Барселона расторгла контракт с Брейтуэйтом. Известен его следующий клуб

Испания
(1 голосов)

Лапорта счастлив

Барселона расторгла контракт с Брейтуэйтом. Известен его следующий клуб

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

"Барселона" на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брейтуэйтом по согласию сторон. По соглашению у датчанина оставалось ещё два года.

Фабрицио Романо сообщает, что следующим клубом 31-летнего датчанина станет "Эспаньол". Мартин подпишет контракт с клубом из Барселоны до лета 2025 года.

Он уже прошел медосмотр в новом клубе.

Датчанин присоединился к "Барселоне" из "Леганеса" зимой 2020-го. Брейтуэйт провел за клуб 58 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.

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В статье: Барселона Мартин Брайтвайт
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Источник:
fcbarcelona.com

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Комментарии (6)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
01.09.2022 в 19:26
Парень старался в каждом матче, тут ниче не скажешь, просто не его уровень. Удачи
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Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 19:06
По Сеньке шапка.
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0
0
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Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 19:04
Вот-вот.. вот он то нам в дерби и забьёт.
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.09.2022 в 19:50
Теперь у злых попугаев будет один злейший попугай.)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.09.2022 в 18:26
Хахахаха. Понравилось ему море тёплое и вроде как не в Барселоне, но почти в Барселоне. Теперь Барсе ещё веселее будет в матчах с попугаями. ))
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+1
0
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Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 19:52
А этот парень не так уж и прост. И в основе будет играть за не самый последний клуб Ла Лиги и на барселонских пляжах загорать будет.
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