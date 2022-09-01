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Барселона расторгла контракт с Брейтуэйтом. Известен его следующий клуб
Лапорта счастлив
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брейтуэйтом по согласию сторон. По соглашению у датчанина оставалось ещё два года.
Фабрицио Романо сообщает, что следующим клубом 31-летнего датчанина станет "Эспаньол". Мартин подпишет контракт с клубом из Барселоны до лета 2025 года.
Martin Braithwaite is now undergoing medical tests with Espanyol as he will sign his contract termination with Barcelona later today. ???????? #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022
Braithwaite will sign with Espanyol on a three year deal, June 2025. pic.twitter.com/d4k2y3Zzp4
Он уже прошел медосмотр в новом клубе.
Датчанин присоединился к "Барселоне" из "Леганеса" зимой 2020-го. Брейтуэйт провел за клуб 58 матчей, забил 10 голов и отдал 5 голевых передач.
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