Барселона расторгла контракт с Брейтуэйтом. Известен его следующий клуб

"Барселона" на официальном сайте объявила о расторжении контракта с нападающим Мартином Брейтуэйтом по согласию сторон. По соглашению у датчанина оставалось ещё два года.

Фабрицио Романо сообщает, что следующим клубом 31-летнего датчанина станет "Эспаньол". Мартин подпишет контракт с клубом из Барселоны до лета 2025 года.

Martin Braithwaite is now undergoing medical tests with Espanyol as he will sign his contract termination with Barcelona later today. ???????? #DeadlineDay



Braithwaite will sign with Espanyol on a three year deal, June 2025. pic.twitter.com/d4k2y3Zzp4