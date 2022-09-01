Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Депай в последние часы трансферного окна может перейти в Челси
Кому играть, если Левандовский травмирован?
Фото: twitter.com/Memphis
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай получил предложение от "Челси", сообщает AS. "Блауграна" должна принять решение в ближайшие часы.
"Челси" хочет приобрести Депая, несмотря на уже закрытую сделку по Обамеянгу – ещё одному нападающему "Барселоны".
Препятствием может стать то, что в случае ухода Депая (если брать во внимание отъезды Обамеянга, Брейтуэйта и Абде), в нападении "Барсы" останется всего 5 футболистов.
Ранее у Депая сорвался переход в "Ювентус". "Бьянконери" выбрали Милика, вместо нидерландского нападающего.
В прошлом сезоне Депай провел за "Барсу" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 35 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Роналду остается в МЮ, Челси торгует второго форварда Барсы за день. Онлайн трансферного дедлайна
- Суд запретил УПЛ и УАФ наказывать клубы за нарушение условий единого телепула
- Холанд бьет рекорды. Манчестер Сити - Ноттингем Форест 6:0. Видео голов и обзор матча
- Динамо сыграет с Зарей, дерби для Миколенко, экзамен для Зинченко. Расписание футбола 29 августа - 4 сентября
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО