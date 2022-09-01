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Депай в последние часы трансферного окна может перейти в Челси

Испания
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Депай в последние часы трансферного окна может перейти в Челси

Фото: twitter.com/Memphis

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай получил предложение от "Челси", сообщает AS. "Блауграна" должна принять решение в ближайшие часы.

"Челси" хочет приобрести Депая, несмотря на уже закрытую сделку по Обамеянгу – ещё одному нападающему "Барселоны".

Препятствием может стать то, что в случае ухода Депая (если брать во внимание отъезды Обамеянга, Брейтуэйта и Абде), в нападении "Барсы" останется всего 5 футболистов.

Ранее у Депая сорвался переход в "Ювентус". "Бьянконери" выбрали Милика, вместо нидерландского нападающего.

В прошлом сезоне Депай провел за "Барсу" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 35 миллионов евро.

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В статье: Барселона Челси (Лондон) Мемфис Депай
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Бaрселиниус (землянин)
01.09.2022 в 19:01
Делать ставку на слабоумие руководства Барсы это уже подло, господин Боели.
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