Депай в последние часы трансферного окна может перейти в Челси

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай получил предложение от "Челси", сообщает AS. "Блауграна" должна принять решение в ближайшие часы.

"Челси" хочет приобрести Депая, несмотря на уже закрытую сделку по Обамеянгу – ещё одному нападающему "Барселоны".

Препятствием может стать то, что в случае ухода Депая (если брать во внимание отъезды Обамеянга, Брейтуэйта и Абде), в нападении "Барсы" останется всего 5 футболистов.

Ранее у Депая сорвался переход в "Ювентус". "Бьянконери" выбрали Милика, вместо нидерландского нападающего.

В прошлом сезоне Депай провел за "Барсу" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в 35 миллионов евро.