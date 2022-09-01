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Бельерин в ближайшие часы подпишет контракт с Барсой

Испания
(1 голосов)

Воспитанник Ла Масии возвращается домой

Бельерин в ближайшие часы подпишет контракт с Барсой

Фото: twitter.com/RealBetis

Новина українською

"Барселона" подпишет контракт с защитником "Арсенала" Эктором Бельерином, сообщает Фабрицио Романо. Испанец разорвет контракт с "гуннерами" по обоюдному согласию.

Стороны подпишут контракт до конца сезона, без опции продления ещё на год.

Его соглашение с "Арсеналом" было рассчитано до лета 2023-го.

В прошлом сезоне Бельерин выступал в аренде за "Бетис". 27-летний испанец провел 32 матча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает крайнего защитника в 20 миллионов евро.

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В статье: Барселона Арсенал Бетис (Севилья) Эктор Бельерин
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Комментарии (4)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
01.09.2022 в 21:18
Хтойта вообще?
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0
0
avatar
xутин пуйло 88 (Десь там)
01.09.2022 в 20:22
З Богом
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0
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.09.2022 в 20:38
Ты ветки не попутал?
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
01.09.2022 в 20:40
Поменял комментарий, значит предыдущий точно не туда вставил))
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