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Бельерин в ближайшие часы подпишет контракт с Барсой
Воспитанник Ла Масии возвращается домой
Фото: twitter.com/RealBetis
"Барселона" подпишет контракт с защитником "Арсенала" Эктором Бельерином, сообщает Фабрицио Романо. Испанец разорвет контракт с "гуннерами" по обоюдному согласию.
Hector Bellerín to Barcelona, here we go! Been told it’s all agreed, one year contract with NO option for further season. Bellerín will sign until June 2023 in the next hours. ???????????? #FCB #DeadlineDay— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022
Medical scheduled, contract will be terminated by mutual consent with Arsenal. pic.twitter.com/4ezoTWm2vH
Стороны подпишут контракт до конца сезона, без опции продления ещё на год.
Его соглашение с "Арсеналом" было рассчитано до лета 2023-го.
В прошлом сезоне Бельерин выступал в аренде за "Бетис". 27-летний испанец провел 32 матча и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает крайнего защитника в 20 миллионов евро.
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