Барселона отдала Деста в аренду Милану

"Милан" объявил о подписании крайнего защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. Аренда до конца сезона с правом выкупа.

Official, confirmed. Sergino Dest has joined AC Milan on loan with €20m buy option from Barcelona. ????⚫️✅ #DeadlineDay — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2022

По информации Фабрицио Романо, "россонери" заплатят 20 миллионов евро, если захотят выкупить контракт американского фуллбека.

В прошлом сезоне Дест провел за "Барсу" 31 матч, в которых отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 18 миллионов евро.