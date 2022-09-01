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Барселона отдала Деста в аренду Милану

Испания
(1 голосов)

Включено право выкупа

Барселона отдала Деста в аренду Милану

Фото: https://www.acmilan.com

Новина українською

"Милан" объявил о подписании крайнего защитника "Барселоны" Сержиньо Деста. Аренда до конца сезона с правом выкупа.

По информации Фабрицио Романо, "россонери" заплатят 20 миллионов евро, если захотят выкупить контракт американского фуллбека.

В прошлом сезоне Дест провел за "Барсу" 31 матч, в которых отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего защитника в 18 миллионов евро.

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В статье: Барселона Милан Сержиньо Дест
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Источник:
acmilan.com

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