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Депай окончательно определился со своим будущим в Барселоне
Игроком интересовались несколько клубов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай сделал заявление о своем будущем. Нидерландец принял решение остаться в каталонском клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.
"Я решил остаться в "Барсе"! Полностью предан спортивным успехам клуба", - написал 28-летний футболист на своей странице в Twitter.
В нынешнее межсезонье футболистом интересовались "Челси", "Ман Юнайтед" и "Ювентус". В сезоне 2021/22 Депай провел за "Барсу" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с блаугранас действует до лета 2023 года.
I have decided to stay at Barça !— Memphis Depay (@Memphis) September 1, 2022
Fully committed to contribute to the club's sporting success. ????❤️ #ViscaBarca
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