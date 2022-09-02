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Депай окончательно определился со своим будущим в Барселоне

Испания
(1 голосов)

Игроком интересовались несколько клубов

Депай окончательно определился со своим будущим в Барселоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай сделал заявление о своем будущем. Нидерландец принял решение остаться в каталонском клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.

"Я решил остаться в "Барсе"! Полностью предан спортивным успехам клуба", - написал 28-летний футболист на своей странице в Twitter.

В нынешнее межсезонье футболистом интересовались "Челси", "Ман Юнайтед" и "Ювентус". В сезоне 2021/22 Депай провел за "Барсу" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с блаугранас действует до лета 2023 года.

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В статье: Барселона Мемфис Депай
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Комментарии (1)
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storm_ua (Николаев)
02.09.2022 в 09:25
Большая ошибка Депай, остаёшься в клоаке которая предала тебя, пытались от тебя избавиться в какой то идиотской манере...людей грабят, бьют прикладами , угрожают убийством детей....И всем плевать...
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