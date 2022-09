Депай окончательно определился со своим будущим в Барселоне

Нападающий "Барселоны" Мемфис Депай сделал заявление о своем будущем. Нидерландец принял решение остаться в каталонском клубе, несмотря на слухи о его возможном уходе.

В нынешнее межсезонье футболистом интересовались "Челси", "Ман Юнайтед" и "Ювентус". В сезоне 2021/22 Депай провел за "Барсу" 38 матчей, забил 13 голов и отдал 2 голевые передачи. Его контракт с блаугранас действует до лета 2023 года.

I have decided to stay at Barça !

Fully committed to contribute to the club's sporting success. ????❤️ #ViscaBarca