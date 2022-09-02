Хави: С этим составом мы можем бороться за все трофеи. Теперь мы должны доказать это на поле

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился ожиданиями от этого сезона. "Сделаю все возможное, чтобы всё прошло хорошо", – приводит его слова Marca.

"Я чувствую давление каждый день. Если ты побеждаешь – это здорово, но если проигрываешь – это позор, и ты почти не можешь выйти на улицу. Сделаю все возможное, чтобы все прошло хорошо.

Я очень взволнован и думаю, что может получиться отличный сезон. Вижу позитивные вещи. Футбол и мяч сыграют решающую роль. Мы будем бороться за все (трофеи).

Чувствую облегчение (после трансферного окна). Мы работали как команда и приложили впечатляющие усилия.

Мы довольны тем, где находимся сейчас. У нас есть состав, чтобы бороться за все (трофеи). И теперь мы должны доказать это на поле", – сказал главный тренер "Барселоны".