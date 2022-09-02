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Хави: С этим составом мы можем бороться за все трофеи. Теперь мы должны доказать это на поле
Тяжело спорить
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес поделился ожиданиями от этого сезона. "Сделаю все возможное, чтобы всё прошло хорошо", – приводит его слова Marca.
"Я чувствую давление каждый день. Если ты побеждаешь – это здорово, но если проигрываешь – это позор, и ты почти не можешь выйти на улицу. Сделаю все возможное, чтобы все прошло хорошо.
Я очень взволнован и думаю, что может получиться отличный сезон. Вижу позитивные вещи. Футбол и мяч сыграют решающую роль. Мы будем бороться за все (трофеи).
Чувствую облегчение (после трансферного окна). Мы работали как команда и приложили впечатляющие усилия.
Мы довольны тем, где находимся сейчас. У нас есть состав, чтобы бороться за все (трофеи). И теперь мы должны доказать это на поле", – сказал главный тренер "Барселоны".
"Барса" начала сезон с 2-х побед и 1 ничьей в трех матчах Примеры. "Блауграна" обыграла "Вальядолид", "Реал Сосьедад" и сыграла вничью с "Райо Вальекано".
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