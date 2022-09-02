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Официально: Барселона подписала Маркоса Алонсо
Отступные в 50 миллионов евро
Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" объявила о подписании крайнего защитника "Челси" Маркоса Алонсо. Контракт испанца рассчитан до лета 2023-го.
Сумма отступных прописанная в соглашении, составит 50 миллионов евро.
Welcome to Barcelona, @marcosalonso03 pic.twitter.com/Bb3kRgC9Xd— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 2, 2022
Ранее сообщалось, что Алонсо присоединится к "Барсе" как часть сделки по Обамеянгу. За нападающего "Челси" отдали 14 миллионов евро.
В прошлом сезоне Алонсо провел за "Челси" 46 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего испанца в 12 миллионов евро.
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