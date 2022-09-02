Официально: Барселона подписала Маркоса Алонсо

"Барселона" объявила о подписании крайнего защитника "Челси" Маркоса Алонсо. Контракт испанца рассчитан до лета 2023-го.

Сумма отступных прописанная в соглашении, составит 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Алонсо присоединится к "Барсе" как часть сделки по Обамеянгу. За нападающего "Челси" отдали 14 миллионов евро.

В прошлом сезоне Алонсо провел за "Челси" 46 матчей, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего испанца в 12 миллионов евро.