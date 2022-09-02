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СМИ: Марсело присоединится к Олимпиакосу

Испания
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Без клуба не останется

СМИ: Марсело присоединится к Олимпиакосу

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

"Олимпиакос" в ближайшее время подпишет контракт с Марсело, сообщает El Chiringuito. Официальное объявление может состояться спустя несколько часов.

Марсело выступал за "Реал" 15 лет, с 2007 года. Этим летом у него истек контракт с мадридским клубом.

В последние сезоны Ферлан Менди постепенно вытеснил Марсело из основного состава "Реала".

В прошлом сезоне Марсело провел за "Мадрид" 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего бразильца в 4 миллиона евро.

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Марсело Реал (Мадрид)
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