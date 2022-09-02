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СМИ: Марсело присоединится к Олимпиакосу
Без клуба не останется
Фото: twitter.com/realmadrid
"Олимпиакос" в ближайшее время подпишет контракт с Марсело, сообщает El Chiringuito. Официальное объявление может состояться спустя несколько часов.
Марсело выступал за "Реал" 15 лет, с 2007 года. Этим летом у него истек контракт с мадридским клубом.
????EXCLUSIVA @elchiringuitotv????— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 2, 2022
????MARCELO, cerca de fichar por OLYMPIAKOS.
????El acuerdo se podría hacer oficial en las próximas horas. pic.twitter.com/urDT7awApX
В последние сезоны Ферлан Менди постепенно вытеснил Марсело из основного состава "Реала".
В прошлом сезоне Марсело провел за "Мадрид" 18 матчей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего бразильца в 4 миллиона евро.
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