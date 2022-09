Примера. Сельта - Кадис 3:0. Аспас топит Субмарину

Тур в Испании начался, как и ожидали - симпатичная "Сельта" на запчасти разобрала совершенно бессмысленный "Кадис".

Первый тайм "Субмарина" еще как-то держалась. Это не был футбол в полном смысле слова - скорее, гости активно и эффективно мешали играть оппоненту. Ну, а после перерыва и это у них развалилось.

Могильщиком "Кадиса" выступил Яго Аспас, который открыл счет ударом издали. Как показалось, вратарь Ледесма мог сыграть и получше, но это был не его день.

В дальнейшем голкипер гостей бессильно наблюдал, как Странд Ларсен головой бьет в штангу, а затем глазами провел мяч в угол ворот после удара Оскара. К слову, здесь "Сельте" удалась шикарная комбинация - такой позавидовала бы и "Барселона".

• 2 shots (100%)

• 2 goals

• 2 key passes



Attacking efficiency at its finest. Iago Aspas leads the top scorers with 5 goals in 4 matches.



He won’t make this easy for Benzema and Lewandowski, that’s for sure. pic.twitter.com/JhN2Bj9cT3