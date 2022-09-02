Примера. Сельта - Кадис 3:0. Аспас топит Субмарину

Тур в Испании начался, как и ожидали - симпатичная "Сельта" на запчасти разобрала совершенно бессмысленный "Кадис".

Первый тайм "Субмарина" еще как-то держалась. Это не был футбол в полном смысле слова - скорее, гости активно и эффективно мешали играть оппоненту. Ну, а после перерыва и это у них развалилось.

Могильщиком "Кадиса" выступил Яго Аспас, который открыл счет ударом издали. Как показалось, вратарь Ледесма мог сыграть и получше, но это был не его день.

В дальнейшем голкипер гостей бессильно наблюдал, как Странд Ларсен головой бьет в штангу, а затем глазами провел мяч в угол ворот после удара Оскара. К слову, здесь "Сельте" удалась шикарная комбинация - такой позавидовала бы и "Барселона".

• 2 shots (100%)

• 2 goals

• 2 key passes



Attacking efficiency at its finest. Iago Aspas leads the top scorers with 5 goals in 4 matches.



He won’t make this easy for Benzema and Lewandowski, that’s for sure. pic.twitter.com/JhN2Bj9cT3 — The Red Fury ™ (@SpainSystem) September 2, 2022

Третий гол - еще один дальний выстрел от Аспаса, и опять Ледесма расположился плохо. Кошмар.

В таблице "Кельты" благодаря разгрому поднялись в ТОП-6 с 7 очками. Кажется, в этом сезоне им под силу побороться за Лигу конференций. Ну, а "Кадис" в 4 турах не только не набирал очков, но даже не забил ни единого гола. Как команда Серхио собирается сохранять место в элите вообще неясно.

4-й тур Примеры. Виго. "Балаидос"

"Сельта" - "Кадис" - 3:0

Голы: Аспас, 56, 75, Оскар, 62

"Сельта": Марчесин - Мальо (Мингеса, 83), Айду, Нуньес, Галан - Тапиа (Вейга, 46) - Серви, Бельтран (де ла Торре, 83), Оскар (Солари, 67) - Карлес Перес (Странд Ларсен, 46), Аспас

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Чуст, Эспино - Феде (Собрино, 63) - Алехо (Бонгонда, 63), Аларкон, Бланко (Хименес, 74), Окампо (Алекс, 74) - Лосано (Лукас Перес, 63)

Предупреждения: Странд Ларсен, 78 - Лосано, 27, Сальдуа, 90+1