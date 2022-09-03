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Алонсо: Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец

Испания
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Футболист рад переехать в Каталонию

Алонсо: Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Испанский защитник "Челси" Маркос Алонсо прокомментировал свой переход в "Барселону":

"Я очень счастлив. Вот, наконец, я здесь. У меня в голове была лишь "Барса". Давно хотел перейти сюда. Думаю, я сделал правильный шаг. С нетерпением жду начала работы.

Да, я несколько раз общался с тренером. Собираюсь внести свой вклад в работу команды. У меня уже есть небольшой опыт, нужно поставить его на службу клубу.

Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец. Это, безусловно, еще одна важная причина, чтобы перейти сюда.

Он тоже счастлив. Мы такого не могли себе представить. Помню, как папа приводил меня смотреть игру на "Камп Ноу". Находиться здесь просто невероятно", – сказал защитник.

Как известно, отец игрока Маркос Алонсо Пенья выступал за "Барселону" с 1982 по 1987 год.

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В статье: Барселона Маркос Алонсо Челси (Лондон)
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Источник:
Mundo Deportivo

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