Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Алонсо: Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец
Футболист рад переехать в Каталонию
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Испанский защитник "Челси" Маркос Алонсо прокомментировал свой переход в "Барселону":
"Я очень счастлив. Вот, наконец, я здесь. У меня в голове была лишь "Барса". Давно хотел перейти сюда. Думаю, я сделал правильный шаг. С нетерпением жду начала работы.
Да, я несколько раз общался с тренером. Собираюсь внести свой вклад в работу команды. У меня уже есть небольшой опыт, нужно поставить его на службу клубу.
Очень необычно играть за команду, в которой побеждал мой отец. Это, безусловно, еще одна важная причина, чтобы перейти сюда.
Он тоже счастлив. Мы такого не могли себе представить. Помню, как папа приводил меня смотреть игру на "Камп Ноу". Находиться здесь просто невероятно", – сказал защитник.
Как известно, отец игрока Маркос Алонсо Пенья выступал за "Барселону" с 1982 по 1987 год.
Популярное сейчас
- Тимощук сыграл в выставочном матче Зенита против Спартака
- Зеленский второй раз за неделю собрал Ставку
- Матч Первой лиги Горняк-Спорт – Чернигов не состоится
- МЮ уже потратил более 200 млн, Рома выиграла конкуренцию за Белотти. Все топ-трансферы Европы летом-2022
- Красотка дня. Очаровательная девушка молодого защитника Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Жена Джона Терри демонстрирует роскошную фигуру на отдыхе. ФОТО