Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Барселона", забившая 8 голов в двух последних турах, едет в гости к "Севилье", выдавшей худший старт сезона за 41 год. С фаворитом встречи все ясно, не правда ли?

Чтобы зацепиться хотя бы за ничью команде Хулена Лопетеги надо улучшить сразу все - движение мяча, интенсивность, качество обостряющих передач и, главное, оборону. После уходов Кунде и Диего Карлоса она у "Севильи" картонная; как выразился сам тренер, у команды ныне "стеклянная челюсть". Между тем, Роберт Левандовский пленных не берет…

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Примера. 4-й тур. 03.09.2022

Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Арбитр в поле - Антонио Матеу Лаос

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