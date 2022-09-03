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Севилья - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Севилья - Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 03.09.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates
"Барселона", забившая 8 голов в двух последних турах, едет в гости к "Севилье", выдавшей худший старт сезона за 41 год. С фаворитом встречи все ясно, не правда ли?
Чтобы зацепиться хотя бы за ничью команде Хулена Лопетеги надо улучшить сразу все - движение мяча, интенсивность, качество обостряющих передач и, главное, оборону. После уходов Кунде и Диего Карлоса она у "Севильи" картонная; как выразился сам тренер, у команды ныне "стеклянная челюсть". Между тем, Роберт Левандовский пленных не берет…
Примера. 4-й тур. 03.09.2022
Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"
Арбитр в поле - Антонио Матеу Лаос
Севилья 22:00 Барселона
Текстовая онлайн-трансляция матча - матч-центр UA-Футбол
Телетрансляция - MEGOGO Футбол 1
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