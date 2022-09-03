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Примера. Атлетико еще раз оступается, полное равенство в Жироне

Испания
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У Эль Чоло снова проблемы

Примера. Атлетико еще раз оступается, полное равенство в Жироне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Очередной матч, который "Атлетико" провел не как претендент на чемпионство.

Мората рано открыл счет благодаря ошибке хозяев при угловом, но штанга от Микеля Мерино быстро привела всех в чувство - ощущение, что "Атлетико" будет легко, как рукой сняло.

Игра была жесткой, с обилием стыков, но без грубости. У "Сосьедада" выделялся молодой Шо, но его ударам не хватало плотности. У "Атлетико" судья отменил второй гол Мораты из-за руки у Феликса, а мощный дальний удар Хименеса перевел в перекладину Ремиро.

Вообще Хименес сегодня запомнился, прежде всего, в атаке - еще два шанса он упустил после стандартов во втором тайме. В то же время в обороне Шо и вышедший в перерыве Садик уругвайца переиграли.

Именно огромный Садик и сравнял счет, перепрыгнув всех возле ворот Облака.

Наверное, это справедливо - у "Матрасников" не было перевеса ни в одном из компонентов. Во втором тайме, как и в первом, Облаку приходилось работать много - даже с углового баски пытались закрутить.

На противоположном конце поля Ремиро нагружал работой уже упомянутый Хименес, ну а лучший шанс запорол Корреа. Феликс идеально вывел Анхеля на ворота, но тот пробил точно в голкипера.

Такими темпами об "Атлетико" в контексте борьбы за титул перестанут говорить еще к октябрю. На данный момент у "Матрасников" те же 7 очков, что и у "Сосьедада".

4-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Садик, 55 - Мората, 5

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сола, 83), Субельдия (Элустондо, 71), Ле Норманн, Муньос - Субименди - Браис Мендес, Давид Сильва (Кубо, 71), Мерино - Шо (Барренечеа, 71), Серлот (Садик, 46)

"Атлетико": Облак (Грбич, 85) - Хименес, Витсель, Рейнилду - Коке - Льоренте, де Пауль (Гризманн, 63), Сауль (Кондогбья, 46), Карраско (Эрмосо, 79) - Мората (Корреа, 79), Феликс

Предупреждения: Субименди, 28, Шо, 35, Субельдия, 57, Горосабель, 72, Мерино, 90+6 - Сауль, 12, де Пауль, 24, Льоренте, 35, Мората, 61

Еще один максимально равный поединок. Даже по ударам 10-10, по ударам в створ ворот 4-4, по владению мячом 51-49.

Обе команды играли довольно быстро, регулярно оказывались на ударных позициях, но вау-эффекта не производили. Скорее, это напоминало солидный тяжелый труд.

В итоге за стартовые 85 минут у "Мальорки" лучшие шансы забить упустили Мурики и Абдон; у "Жироны" выше ворот пробил Рикельме и мимо - Арнау.

Все шло к сухой ничьей, но команды решили, что красивее закончить все-таки с голами. Антонио Раильо открыл счет, умно сориентировавшись после углового, а уже через две минуты гости заработали пенальти, с которого счет сравнял опытный Самуэль Саис. Все в высшей степени справедливо.

В таблице у "Мальорки" теперь 5 очков, у "Жироны" - 4. Пока выглядит так, что в дальнейшем командам ТОП-10 не светит.

4-й тур Примеры. Пальма. "Сан Моиш"

"Мальорка" - "Жирона" - 1:1

Голы: Раильо, 87 - Саму Саис, 90+2 (с пенальти)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста - Антонио Санчес (Гренье, 60), Батталья (де Галларета, 90+2), Дани Родригес (Абдон, 73) - Ли Кан Ин, Мурики

"Жирона": Хуан Карлос - Буэно, Давид Лопес (Хави Эрнандес, 90+3), Хуанпе - Арнау, Ромеу, Алейш Гарсия, Гутьеррес (Эспиноса, 90+3) - Рейньер (Тони Вилья, 65), Кастельянос (Вальехо, 78), Рикельме (Саму Саис, 79)

Предупреждения: Батталья, 14, Мурики, 29, Антонио Санчес, 58, Копете, 90 - Кастельянос, 23, Ромеу, 49

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Мальорка Жирона
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