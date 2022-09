Примера. Атлетико еще раз оступается, полное равенство в Жироне

Очередной матч, который "Атлетико" провел не как претендент на чемпионство.

Мората рано открыл счет благодаря ошибке хозяев при угловом, но штанга от Микеля Мерино быстро привела всех в чувство - ощущение, что "Атлетико" будет легко, как рукой сняло.

Игра была жесткой, с обилием стыков, но без грубости. У "Сосьедада" выделялся молодой Шо, но его ударам не хватало плотности. У "Атлетико" судья отменил второй гол Мораты из-за руки у Феликса, а мощный дальний удар Хименеса перевел в перекладину Ремиро.

Вообще Хименес сегодня запомнился, прежде всего, в атаке - еще два шанса он упустил после стандартов во втором тайме. В то же время в обороне Шо и вышедший в перерыве Садик уругвайца переиграли.

3 - @AlvaroMorata has scored three goals with @atletienglish in @LaLigaEN 2022/23, equalling his best start in his first four games of the season in top five European leagues in his career (also three with Chelsea in the Premier League 2017/18). Gunner. pic.twitter.com/SDFTjCLLxg