Примера. Атлетико еще раз оступается, полное равенство в Жироне

Очередной матч, который "Атлетико" провел не как претендент на чемпионство.

Мората рано открыл счет благодаря ошибке хозяев при угловом, но штанга от Микеля Мерино быстро привела всех в чувство - ощущение, что "Атлетико" будет легко, как рукой сняло.

Игра была жесткой, с обилием стыков, но без грубости. У "Сосьедада" выделялся молодой Шо, но его ударам не хватало плотности. У "Атлетико" судья отменил второй гол Мораты из-за руки у Феликса, а мощный дальний удар Хименеса перевел в перекладину Ремиро.

Вообще Хименес сегодня запомнился, прежде всего, в атаке - еще два шанса он упустил после стандартов во втором тайме. В то же время в обороне Шо и вышедший в перерыве Садик уругвайца переиграли.

3 - @AlvaroMorata has scored three goals with @atletienglish in @LaLigaEN 2022/23, equalling his best start in his first four games of the season in top five European leagues in his career (also three with Chelsea in the Premier League 2017/18). Gunner. pic.twitter.com/SDFTjCLLxg — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2022

Именно огромный Садик и сравнял счет, перепрыгнув всех возле ворот Облака.

Наверное, это справедливо - у "Матрасников" не было перевеса ни в одном из компонентов. Во втором тайме, как и в первом, Облаку приходилось работать много - даже с углового баски пытались закрутить.

На противоположном конце поля Ремиро нагружал работой уже упомянутый Хименес, ну а лучший шанс запорол Корреа. Феликс идеально вывел Анхеля на ворота, но тот пробил точно в голкипера.

Такими темпами об "Атлетико" в контексте борьбы за титул перестанут говорить еще к октябрю. На данный момент у "Матрасников" те же 7 очков, что и у "Сосьедада".

4-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетико" - 1:1

Голы: Садик, 55 - Мората, 5

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Сола, 83), Субельдия (Элустондо, 71), Ле Норманн, Муньос - Субименди - Браис Мендес, Давид Сильва (Кубо, 71), Мерино - Шо (Барренечеа, 71), Серлот (Садик, 46)

"Атлетико": Облак (Грбич, 85) - Хименес, Витсель, Рейнилду - Коке - Льоренте, де Пауль (Гризманн, 63), Сауль (Кондогбья, 46), Карраско (Эрмосо, 79) - Мората (Корреа, 79), Феликс

Предупреждения: Субименди, 28, Шо, 35, Субельдия, 57, Горосабель, 72, Мерино, 90+6 - Сауль, 12, де Пауль, 24, Льоренте, 35, Мората, 61

Еще один максимально равный поединок. Даже по ударам 10-10, по ударам в створ ворот 4-4, по владению мячом 51-49.

Обе команды играли довольно быстро, регулярно оказывались на ударных позициях, но вау-эффекта не производили. Скорее, это напоминало солидный тяжелый труд.

В итоге за стартовые 85 минут у "Мальорки" лучшие шансы забить упустили Мурики и Абдон; у "Жироны" выше ворот пробил Рикельме и мимо - Арнау.

Все шло к сухой ничьей, но команды решили, что красивее закончить все-таки с голами. Антонио Раильо открыл счет, умно сориентировавшись после углового, а уже через две минуты гости заработали пенальти, с которого счет сравнял опытный Самуэль Саис. Все в высшей степени справедливо.

3 - Lee Kang-In ???????? has been involved in three goals in his last three LaLiga games (one goal and two assists), as many as in his previous 39 games in the competition (one and two). Optimism. pic.twitter.com/0moufl2T2f — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2022

В таблице у "Мальорки" теперь 5 очков, у "Жироны" - 4. Пока выглядит так, что в дальнейшем командам ТОП-10 не светит.

4-й тур Примеры. Пальма. "Сан Моиш"

"Мальорка" - "Жирона" - 1:1

Голы: Раильо, 87 - Саму Саис, 90+2 (с пенальти)

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Копете, Хауме Коста - Антонио Санчес (Гренье, 60), Батталья (де Галларета, 90+2), Дани Родригес (Абдон, 73) - Ли Кан Ин, Мурики

"Жирона": Хуан Карлос - Буэно, Давид Лопес (Хави Эрнандес, 90+3), Хуанпе - Арнау, Ромеу, Алейш Гарсия, Гутьеррес (Эспиноса, 90+3) - Рейньер (Тони Вилья, 65), Кастельянос (Вальехо, 78), Рикельме (Саму Саис, 79)

Предупреждения: Батталья, 14, Мурики, 29, Антонио Санчес, 58, Копете, 90 - Кастельянос, 23, Ромеу, 49