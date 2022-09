Примера. Севилья - Барселона 0:3. Тер Штеген спасает, Левандовский забивает, Хави торжествует

Интересно, а Хави специально отдал "Севилье" мяч в стартовые полчаса, или это хозяева сами побежали поперед батьки в пекло?

В любом случае, получилось необычно. За 10-20 минут, пока "Барса" сидела в обороне, "Севилья" создала пару моментов, но тер Штеген отлично отразил попытки Иско, Ракитича и Эн-Несири.

Ну, а дальше первая же контратака - и счет уже 1:0 в пользу "Барсы". Забил Рафинья, оказавшийся в нужном месте в нужное время, но также отмечать надо проход с пасом Дембеле и черпачок от Левандовского.

Роберт по ходу всего матча казался для игроков "Севильи" недостигаемой величиной. Что удары, что пасы, что единоборства - все у него получалось; оставалось хозяевам только стоять и любоваться.

5 - Robert Lewandowski ???????? has scored 5 goals in 4 games in LaLiga, becoming only the third player to score 5 or more goals in his first 4 games in the competition in the 21st century after Cristiano Ronaldo ???????? in 2009 (5) and Radamel Falcao ???????? in 2011 (5). Amazing. pic.twitter.com/zVx8TpyJ70

Например, на 36-й минуте они, разинув рты, наблюдали, как поляк открывается между центрбеками, получает идеальный кросс от Кунде и в два касания вколачивает мяч в сетку. Даже через экран это выглядело ярко, а представьте, каково было Фернандо и Ньянзу?

Помимо просмотра футбола эти двое сегодня никакой работы не делали. Третий гол опять на их совести - Эрик Гарсия забил с метра после того, как Кунде выиграл верховую борьбу.

И даже это еще не все. Могла непривычно вертикальная "Барса" забивать и вдвое больше. Рафинья и Дембеле запороли по стопроцентному моменту; еще раз Буну чудом отбил удар Левандовского в противоход. А что "Севилья"? Даже если она и добиралась до чужой штрафной, то в завершении атак действовала на редкость бестолково.

2 - Jules Koundé ???????? has assisted two goals in the same LaLiga match for the first time in his 97 appearances, becoming the first player to assist twice in his first league away game for Barcelona in the 21st century. Stellar. pic.twitter.com/U31d2EqQe3