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Примера. Севилья - Барселона 0:3. Тер Штеген спасает, Левандовский забивает, Хави торжествует

Испания
(1 голосов)

Все как по маслу

Примера. Севилья - Барселона 0:3. Тер Штеген спасает, Левандовский забивает, Хави торжествует

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Интересно, а Хави специально отдал "Севилье" мяч в стартовые полчаса, или это хозяева сами побежали поперед батьки в пекло?

В любом случае, получилось необычно. За 10-20 минут, пока "Барса" сидела в обороне, "Севилья" создала пару моментов, но тер Штеген отлично отразил попытки Иско, Ракитича и Эн-Несири.

Ну, а дальше первая же контратака - и счет уже 1:0 в пользу "Барсы". Забил Рафинья, оказавшийся в нужном месте в нужное время, но также отмечать надо проход с пасом Дембеле и черпачок от Левандовского.

Роберт по ходу всего матча казался для игроков "Севильи" недостигаемой величиной. Что удары, что пасы, что единоборства - все у него получалось; оставалось хозяевам только стоять и любоваться.

Например, на 36-й минуте они, разинув рты, наблюдали, как поляк открывается между центрбеками, получает идеальный кросс от Кунде и в два касания вколачивает мяч в сетку. Даже через экран это выглядело ярко, а представьте, каково было Фернандо и Ньянзу?

Помимо просмотра футбола эти двое сегодня никакой работы не делали. Третий гол опять на их совести - Эрик Гарсия забил с метра после того, как Кунде выиграл верховую борьбу.

И даже это еще не все. Могла непривычно вертикальная "Барса" забивать и вдвое больше. Рафинья и Дембеле запороли по стопроцентному моменту; еще раз Буну чудом отбил удар Левандовского в противоход. А что "Севилья"? Даже если она и добиралась до чужой штрафной, то в завершении атак действовала на редкость бестолково.

Хулен Лопетеги с такими результатами в кресле не задержится, это факт. С другой стороны, винить надо и Мончи, который летом распродал лидеров команды - например, Кунде - а взамен не привез никого путного. Неудивительно, что у "Севильи" лишь одно очко.

То ли дело "Барса" - новички сияют, голы забиваются, очков в копилке уже 10. Учитывая, что и "Реал" тоже на ходу, очень хочется дождаться Эль Класико. Вот там будет настоящая битва, а пока "маємо те, що маємо".

4-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 0:3

Голы: Рафинья, 21, Левандовский, 36, Эрик Гарсия, 50

"Севилья": Буну - Монтьель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья - Жордан (Дилейни, 46), Гудель (Кармона, 46), Ракитич - Ламела, Эн-Несири (Дольберг, 57), Иско (Папу Гомес, 70)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Серхи Роберто, 55), Бальде (Альба, 63) - Гави, Бускетс, Педри (де Йонг, 63) - Рафинья, Левандовский (Фати, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63)

Предупреждения: Жордан, 33, Кармона, 66 - Дембеле, 9, Бальде, 28, Араухо, 75, Серхи Роберто, 89

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В статье: Барселона Севилья
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Комментарии (4)
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Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 00:00
Тормес АБСОЛЮТНО левый игрок в Барсе, АБСОЛЮТНО. Тупой бездарь. Какая скотина посоветовала его купить? Пеп, собака, спасибо тебе за этот хлам, козлина блъ.
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Spokoyno (Київ)
03.09.2022 в 23:57
Це була гарне полювання Севілья на своєму полі "вагома здобич"... До того ж красива. Трохи не сподобалось бахвальство Рафіньі Ну не вдається зі штрафного влучити у ворота! Дай іншому спробувати!
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Барселиниуc (землянин)
04.09.2022 в 00:02
У Барсы нема кому бить штрафные, это позор, когда такое было.
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Барселиниуc (землянин)
03.09.2022 в 23:54
Тупорылая обезьяна не дала забить Леве 6-й гол в сезоне. Всё-таки до чего же он ё@нутый этот Дембеле. Всех барселонцев с красивой и уверенной победой!
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