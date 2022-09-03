Примера. Севилья - Барселона 0:3. Тер Штеген спасает, Левандовский забивает, Хави торжествует

Интересно, а Хави специально отдал "Севилье" мяч в стартовые полчаса, или это хозяева сами побежали поперед батьки в пекло?

В любом случае, получилось необычно. За 10-20 минут, пока "Барса" сидела в обороне, "Севилья" создала пару моментов, но тер Штеген отлично отразил попытки Иско, Ракитича и Эн-Несири.

Ну, а дальше первая же контратака - и счет уже 1:0 в пользу "Барсы". Забил Рафинья, оказавшийся в нужном месте в нужное время, но также отмечать надо проход с пасом Дембеле и черпачок от Левандовского.

Роберт по ходу всего матча казался для игроков "Севильи" недостигаемой величиной. Что удары, что пасы, что единоборства - все у него получалось; оставалось хозяевам только стоять и любоваться.

5 - Robert Lewandowski ???????? has scored 5 goals in 4 games in LaLiga, becoming only the third player to score 5 or more goals in his first 4 games in the competition in the 21st century after Cristiano Ronaldo ???????? in 2009 (5) and Radamel Falcao ???????? in 2011 (5). Amazing. pic.twitter.com/zVx8TpyJ70 — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2022

Например, на 36-й минуте они, разинув рты, наблюдали, как поляк открывается между центрбеками, получает идеальный кросс от Кунде и в два касания вколачивает мяч в сетку. Даже через экран это выглядело ярко, а представьте, каково было Фернандо и Ньянзу?

Помимо просмотра футбола эти двое сегодня никакой работы не делали. Третий гол опять на их совести - Эрик Гарсия забил с метра после того, как Кунде выиграл верховую борьбу.

И даже это еще не все. Могла непривычно вертикальная "Барса" забивать и вдвое больше. Рафинья и Дембеле запороли по стопроцентному моменту; еще раз Буну чудом отбил удар Левандовского в противоход. А что "Севилья"? Даже если она и добиралась до чужой штрафной, то в завершении атак действовала на редкость бестолково.

2 - Jules Koundé ???????? has assisted two goals in the same LaLiga match for the first time in his 97 appearances, becoming the first player to assist twice in his first league away game for Barcelona in the 21st century. Stellar. pic.twitter.com/U31d2EqQe3 — OptaJose (@OptaJose) September 3, 2022

Хулен Лопетеги с такими результатами в кресле не задержится, это факт. С другой стороны, винить надо и Мончи, который летом распродал лидеров команды - например, Кунде - а взамен не привез никого путного. Неудивительно, что у "Севильи" лишь одно очко.

То ли дело "Барса" - новички сияют, голы забиваются, очков в копилке уже 10. Учитывая, что и "Реал" тоже на ходу, очень хочется дождаться Эль Класико. Вот там будет настоящая битва, а пока "маємо те, що маємо".

4-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Барселона" - 0:3

Голы: Рафинья, 21, Левандовский, 36, Эрик Гарсия, 50

"Севилья": Буну - Монтьель (Сусо, 64), Фернандо, Ньянзу, Акунья - Жордан (Дилейни, 46), Гудель (Кармона, 46), Ракитич - Ламела, Эн-Несири (Дольберг, 57), Иско (Папу Гомес, 70)

"Барселона": тер Штеген - Кунде, Араухо, Эрик Гарсия (Серхи Роберто, 55), Бальде (Альба, 63) - Гави, Бускетс, Педри (де Йонг, 63) - Рафинья, Левандовский (Фати, 74), Дембеле (Ферран Торрес, 63)

Предупреждения: Жордан, 33, Кармона, 66 - Дембеле, 9, Бальде, 28, Араухо, 75, Серхи Роберто, 89