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Кунде установил уникальный рекорд Барселоны XXI века
Достаточно необычный для защитника
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 3 сентября, "Севилья" принимала "Барселону" на "Рамон Санчес Писхуан" в рамках четвертого тура испанской Ла Лиги. Каталонцы разгромно победили андалусийцев со счетом 3:0.
Наиболее результативным игроком матча стал недавний новичок "блауграны" Жюль Кунде. Сначала он прекрасным кроссом нашел Левандовского, который принял мяч на грудь и в падении пробил мимо вратаря, а затем во время стандарта выиграл верховую борьбу и сбросил под удар в пустые ворота Эрику Гарсии.
Это был дебютный матч для Кунде за "Барселону" на выезде. Француз стал первым игроком, который в своем первом гостевом поединке за "блауграну" оформил дубль из ассиситов. Об этом сообщает статистический портал OptaJose.
Интересно, что за 133 матча в составе "Севильи" Жюль записал в свой актив три результативных передачи. Чтобы повторить это достижение за "Барселону", у него есть еще 131 поединок - ему нужен всего один ассист.
Напомним, что летом "Барса" заплатила за Кунде андалусийцам 50 миллионов евро, подписав контракт с игроком на пять лет.
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