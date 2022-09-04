Хави: Здорово, что Левандовский есть в команде. Он фантастический игрок

Главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий об игре форварда Роберта Левандовского:

"Дело не только в голе, а в том, как он доставляет мячи, контролирует ситуацию, принимает решения... Как он управляет прессингом.

Фантастический игрок. Он нам очень помогает. У него есть лидерские качества. Он помогает всем. Победитель. Он скромный.

Здорово, что он есть в команде", – сказал Хави.