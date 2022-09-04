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Хави: Здорово, что Левандовский есть в команде. Он фантастический игрок
Коуч доволен своим форвардом
Фото: Barca Blaugranes
Главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий об игре форварда Роберта Левандовского:
"Дело не только в голе, а в том, как он доставляет мячи, контролирует ситуацию, принимает решения... Как он управляет прессингом.
Фантастический игрок. Он нам очень помогает. У него есть лидерские качества. Он помогает всем. Победитель. Он скромный.
Здорово, что он есть в команде", – сказал Хави.
Как известно, поляк вчера забил "Севилье" (3:0). Сейчас у него 5 голов в 4 матчах Ла Лиги.
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