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Хави: Здорово, что Левандовский есть в команде. Он фантастический игрок

Испания
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Коуч доволен своим форвардом

Хави: Здорово, что Левандовский есть в команде. Он фантастический игрок

Фото: Barca Blaugranes

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави дал комментарий об игре форварда Роберта Левандовского:

"Дело не только в голе, а в том, как он доставляет мячи, контролирует ситуацию, принимает решения... Как он управляет прессингом.

Фантастический игрок. Он нам очень помогает. У него есть лидерские качества. Он помогает всем. Победитель. Он скромный.

Здорово, что он есть в команде", – сказал Хави.

Как известно, поляк вчера забил "Севилье" (3:0). Сейчас у него 5 голов в 4 матчах Ла Лиги.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Хави
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Источник:
Marca

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