Воспитанник Барселоны перебрался из ПСЖ в чемпионат Катара

Бывший игрок "Пари Сен-Жермен", "Барселоны", "Интера", "Сельты" и "Реала Сосьедад" Рафинья Алькантара в возрасте 29-ти лет стал футболистом катарского "Аль-Араби".

Бразилец перешел на права свободного агента, сообщает Transfermarkt. Контракт подписан на два сезона.

Отметим, что последним клубом Рафиньи было ПСЖ, за который он выступал с октября 2020 года, за исключением полугодовой аренды в "Реал Сосьедад".

Напомним, что бразилец является воспитанником академии "Барселоны". Он прошел путь из Ла Масии в первую команду, за которую провел 90 матчей. В его активе 14 завоеванных трофеев с "блаугранной". Среди них есть и Лига чемпионов.

Отметим, что аналитический портал оценивает Рафинью в девять миллионов евро. Он стал самым дорогим игроком своей команды, а в целом его стоимость составляет 44,4% от всех игроков.

Добавим, что на данный момент “Аль-Араби” лидирует в чемпионате Катара, имея в активе 12 очков после четырех туров.