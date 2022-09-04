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В Реале не жалеют, что не подписали Холанда, считая Бензема лучшим форвардом в мире
У мадридцев были другие приоритеты на летнее трансферное окно
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" начал поиски игрока, который в будущем сменит Карима Бензема и станет основным форвардом команды.
Прошлым летом мадридский клуб не воспользовался возможностью подписать Эрлинга Холанда, который в итоге перешел в "Манчестер Сити". "Реал" не слишком активно участвовал в борьбе за норвежца, так как рассчитывал на переход форварда Килиана Мбаппе из "ПСЖ".
Сейчас в "Реале" не удивлены тому уровню игры, что демонстрирует Холанд после перехода в "Манчестер Сити", считая по-прежнему, что за "сливочных" играет лучший форвард мира – Карим Бензема.
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