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В Реале не жалеют, что не подписали Холанда, считая Бензема лучшим форвардом в мире

Испания
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У мадридцев были другие приоритеты на летнее трансферное окно

В Реале не жалеют, что не подписали Холанда, считая Бензема лучшим форвардом в мире

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" начал поиски игрока, который в будущем сменит Карима Бензема и станет основным форвардом команды.

Прошлым летом мадридский клуб не воспользовался возможностью подписать Эрлинга Холанда, который в итоге перешел в "Манчестер Сити". "Реал" не слишком активно участвовал в борьбе за норвежца, так как рассчитывал на переход форварда Килиана Мбаппе из "ПСЖ".

Сейчас в "Реале" не удивлены тому уровню игры, что демонстрирует Холанд после перехода в "Манчестер Сити", считая по-прежнему, что за "сливочных" играет лучший форвард мира – Карим Бензема.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Эрлинг Холанд
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Источник:
Marca

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