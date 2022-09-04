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Хави заблокировал трансфер вингера Барселоны в Арсенал
Игрок нужен коучу
Getty Images / Global Images Ukraine
"Арсенал" хотел в конце летнего трансферного окна приобрести вингера Феррана Торреса у "Барселоны".
Известно, что лондонский клуб предложил каталонцам за 22-летнего вингера 30 миллионов евро, хотя 8 месяцев назад "блауграна" купила футболиста у "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро.
Клуб был готов рассмотреть пропозицию, однако, главный тренер "Барсы" Хави заблокировал продажу Торреса, назвав его неприкасаемым, особенно после ухода Обамеянга.
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Источник:El Nacional
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