Хави заблокировал трансфер вингера Барселоны в Арсенал

"Арсенал" хотел в конце летнего трансферного окна приобрести вингера Феррана Торреса у "Барселоны".

Известно, что лондонский клуб предложил каталонцам за 22-летнего вингера 30 миллионов евро, хотя 8 месяцев назад "блауграна" купила футболиста у "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро.

Клуб был готов рассмотреть пропозицию, однако, главный тренер "Барсы" Хави заблокировал продажу Торреса, назвав его неприкасаемым, особенно после ухода Обамеянга.