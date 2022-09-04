  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Хави заблокировал трансфер вингера Барселоны в Арсенал
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хави заблокировал трансфер вингера Барселоны в Арсенал

Испания
(1 голосов)

Игрок нужен коучу

Хави заблокировал трансфер вингера Барселоны в Арсенал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" хотел в конце летнего трансферного окна приобрести вингера Феррана Торреса у "Барселоны".

Известно, что лондонский клуб предложил каталонцам за 22-летнего вингера 30 миллионов евро, хотя 8 месяцев назад "блауграна" купила футболиста у "Манчестер Сити" за 55 миллионов евро.

Клуб был готов рассмотреть пропозицию, однако, главный тренер "Барсы" Хави заблокировал продажу Торреса, назвав его неприкасаемым, особенно после ухода Обамеянга.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Арсенал (Лондон) Барселона Хави Ферран Торрес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
El Nacional

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде