Примера. Абде тащит Осасуну, а Брейтуэйт - Эспаньол

После летних приобретений "Осасуна" выглядит уже не командой из нижней части таблицы, а вполне себе претендентом на ТОП-10.

Не смотрите на счет - сегодня "Райо" был смят. Уже до 20-й минуте Мой Гомес не реализовал выход один на один, Анте Будимир едва не замкнул прострел, а удар Чими Авилы защитник отразил на линии ворот.

"Райо" даже больше владел мячом, но 10:2 за пасами под удар в пользу "Осасуны" убедительно показывают, кто пользовался владением эффективнее.

В итоге развязка наступила во втором тайме. Аймар Орос открыл счет после прострела Монкайолы; Флориан Лежен удивил стадион и себя, внезапно сравняв счет со штрафного (кто забыл, Лежен - огромный нетехничный центрбек), ну а в герои выбился Абде.

1 - Ez Abde ???????? has provided his first assist in LaLiga (11 appearances), becoming today the youngest player to assist a goal on his debut for Osasuna in the top-flight in the 21st century (20 years and 216 days). Impact. pic.twitter.com/Y4YegDjecv