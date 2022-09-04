Примера. Абде тащит Осасуну, а Брейтуэйт - Эспаньол

После летних приобретений "Осасуна" выглядит уже не командой из нижней части таблицы, а вполне себе претендентом на ТОП-10.

Не смотрите на счет - сегодня "Райо" был смят. Уже до 20-й минуте Мой Гомес не реализовал выход один на один, Анте Будимир едва не замкнул прострел, а удар Чими Авилы защитник отразил на линии ворот.

"Райо" даже больше владел мячом, но 10:2 за пасами под удар в пользу "Осасуны" убедительно показывают, кто пользовался владением эффективнее.

В итоге развязка наступила во втором тайме. Аймар Орос открыл счет после прострела Монкайолы; Флориан Лежен удивил стадион и себя, внезапно сравняв счет со штрафного (кто забыл, Лежен - огромный нетехничный центрбек), ну а в герои выбился Абде.

1 - Ez Abde ???????? has provided his first assist in LaLiga (11 appearances), becoming today the youngest player to assist a goal on his debut for Osasuna in the top-flight in the 21st century (20 years and 216 days). Impact. pic.twitter.com/Y4YegDjecv — OptaJose (@OptaJose) September 4, 2022

Арендованный у "Барсы" вингер на 90-й минуте прошел сразу троих, после чего выкатил Рубену Гарсии на пустые ворота - вне сомнений, Хави это заценил.

В таблице "Осасуна" после 4 туров имеет 9 баллов, и это 4-е место. У "Райо" в активе 4 очка и 13-я позиция.

4-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Райо Вальекано" - 2:1

Голы: Орос, 54, Рубен Гарсия, 90 - Лежен, 75

"Осасуна": Эррера - Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Крус - Авила (Рубен Гарсия, 72), Монкайола (Абде, 81), Торро (Брашанац, 52), Мой Гомес (Ибаньес, 81) - Орос, Будимир (Кике, 81)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Лежен, Катена, Фран Гарсия (Чаваррия, 90+1) - Сисс, Валентин (Комесанья, 72) - Сальви (Паласон, 46), Трехо, Альваро Гарсия - Камельо (Фалькао, 81)

Предупреждения: Крус, 41, Унаи Гарсия, 83 - Сисс, 48, Альваро Гарсия, 60

Оступились баски, получив важный урок - интенсивность в первом тайме нельзя повышать настолько, чтобы на второй банально не хватило сил.

Сегодня было именно так. До перерыва "Львы" носились полем "Сан-Мамеса", как заведенные. Муньяин здорово связывал игру, Уильямс - открывался, но лучшим на поле был Алехандро Беренгер, участвовавший во всех опасных акциях.

Минимум дважды он выводил на удар Иньяки Уильямса, но тот мазал; еще несколько раз Беренгер сам был близок к голу, даже в каркас попадал.

"Эспаньол" держался из последних сил, и тут внезапно у басков кончился бензин. Во втором тайме команда Эрнесто Вальверде по-прежнему держала мяч, но бегала будто в замедленном повторе.

Na sua estreia, Martin Braithwaite vai dando uma vitória gigantesca pro Espanyol no San Mamés contra o Athletic.pic.twitter.com/LgKDyOd3zy — Gêra Lobo (@gerinha_lobo) September 4, 2022

В таких условиях "Попугаи" быстро выровнял игру, а под занавес матча еще и забили - нелогично, пожалуй, но против легенды "Барселоны" логика бессильна. Мартин Брейтуэйт столкнул лбами двух оппонентов и расстрелял нижний угол - и как только Хави его отпустил?!

В таблице у "Атлетика" после поражения 7 очков, у "Эспаньола" - 4.

4-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Эспаньол" - 0:1

Гол: Брейтуэйт, 83

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Ерай, Лекуэ (Морсильо, 85) - Сансет (Венседор, 71), Весга - Нико Уильямс (Гурусета, 56), Муньяин, Беренгер - Уильямс (Рауль Гарсия, 71)

"Эспаньол": Альваро Фернандес - Хиль, Калеро (Эль-Хилали, 71), Кабрера, Оливан - Винисиус Соуза, Эспозито (Баре, 46, Кеддари, 60), Дардер - Пуадо (Ласо, 71), Хоселу, Брейтуэйт (Дани Гомес, 86)

Предупреждения: Сансет, 54, де Маркос, 90, Венседор, 90+2 - Кабрера, 45+2, Дани Гомес, 90+1