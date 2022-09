Примера. Вильярреал разбил Эльче, Валенсия поиздевалась над Хетафе

Здесь интриги не было вообще. 4:0 по счету, 10:0 по ударам в створ ворот - о чем говорить?

Вообще "Эльче" надо приходить в себя. То, что сегодня показала команда Франсиско, это не уровень Ла Лиги. "Вильярреалу" игра давалась настолько легко, что он даже голы почти не праздновал.

Жерар Морено открыл счет, со второй попытки добив мяч после прострела Фемении. Затем Ло Чельсо отлично приложился с острого угла.

Казалось, "Подводников" устраивают и 2:0 - они не форсировали событий и спокойно ждали свистка, но затем на замену вышли свежие парни, и кошмар для "Эльче" начался по новой.

Еще два гола с близкого расстояния от Коклена и Хосе Луиса Моралеса подытожили матч как нельзя лучше. В сущности, это был не поединок элитного дивизиона, а какой-то спарринг профессионалов с любителями.

4 - Villarreal are the fourth team to keep a clean sheet in each of their opening four games of a LaLiga season in the 21st century, after Celta Vigo in 2001/02, Barcelona in 2014/15 and Real Madrid in 2015/16. Wall. pic.twitter.com/lPo1P1jO7Z