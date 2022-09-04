Примера. Вильярреал разбил Эльче, Валенсия поиздевалась над Хетафе

Здесь интриги не было вообще. 4:0 по счету, 10:0 по ударам в створ ворот - о чем говорить?

Вообще "Эльче" надо приходить в себя. То, что сегодня показала команда Франсиско, это не уровень Ла Лиги. "Вильярреалу" игра давалась настолько легко, что он даже голы почти не праздновал.

Жерар Морено открыл счет, со второй попытки добив мяч после прострела Фемении. Затем Ло Чельсо отлично приложился с острого угла.

Казалось, "Подводников" устраивают и 2:0 - они не форсировали событий и спокойно ждали свистка, но затем на замену вышли свежие парни, и кошмар для "Эльче" начался по новой.

Еще два гола с близкого расстояния от Коклена и Хосе Луиса Моралеса подытожили матч как нельзя лучше. В сущности, это был не поединок элитного дивизиона, а какой-то спарринг профессионалов с любителями.

4 - Villarreal are the fourth team to keep a clean sheet in each of their opening four games of a LaLiga season in the 21st century, after Celta Vigo in 2001/02, Barcelona in 2014/15 and Real Madrid in 2015/16. Wall. pic.twitter.com/lPo1P1jO7Z — OptaJose (@OptaJose) September 4, 2022

Победа обеспечила команде Унаи Эмери место в ТОП-3, где также расположились "Барселона" и "Реал". Это неслучайно. Не только по результатам, но и по игре "Вильярреал" прямо сейчас - третья сила чемпионата.

Ну, а "Эльче" с одним баллом в активе плетется внизу таблицы. Тут тоже никаких сомнений - зелено-белых ждет борьба за выживание.

4-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Эльче" - 4:0

Голы: Жерар Морено, 26, Ло Чельсо, 36, Коклен, 89, Моралес, 90+3

"Вильярреал": Рульи - Фемения (Манди, 79), Альбиоль, Пау Торрес, Педраса - Пино (Чуквезе, 65), Капу, Парехо, Ло Чельсо (Коклен, 79) - Жерар Морено (Баэна, 65), Жексон (Моралес, 46)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Роко, Бигас, Клерк - Моренте (Хосан, 71), Маскарель, Гути (Гумбау, 46), Кольядо (Домингуш Кина, 70) - Бойе (Милья, 57), Понсе (Рохер Марти, 57)

Предупреждения: Жексон, 42 - Гути, 42, Милья, 59, Роко, 81

Если разгром от "Вильярреала" читался еще до матча, то увиденное на "Месталье" шокировало.

"Хетафе" - середняк Ла Лиги, и подбор исполнителей у него соответствующий, а "Валенсия" уже сто лет не напоминает машину времен Мендьеты, Клаудио Лопеса и Кили Гонсалеса. И что же?

Уже на 16-й минуте счет был 3:0 в пользу "Летучих мышей". Гостей обескуражили шедевром от Тони Лато; затем усилили эффект элегантным голом Лино после заброса Мусы; ну, а дальше "Хетафе" уже поплыл и сам подарил мяч Кастильехо перед воротами.

3 - @valenciacf_en have scored three goals in the opening 16 minutes of a @LaLigaEN game for the second time since 1975, also achieving it in October 2014 against Atlético de Madrid (3-1 final). Stampede. pic.twitter.com/co99A6GE3K — OptaJose (@OptaJose) September 4, 2022

По сути, на этом матч можно было заканчивать - в норму синие не пришли даже после ряда замен от Кике Санчеса Флореса.

"Валенсия", в свою очередь, тоже не торопила события, и лишь в середине второго тайма еще раз включилась. Итог все тот же - Нико отличился после углового, а Уго Дуро результативно сбегал в контратаку.

Кажется, не было такого компонента, который бы сегодня не удавался команде Дженнаро Гаттузо, и "Месталья" радовалась, как никогда - времена-то у "Валенсии" непростые. В таблице она лишь 10-я с 6 очками; у "Хетафе" и подавно 1 балл и 18-я строчка.

4-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Хетафе" - 5:1

Голы: Лато, 7, Самуэл Лино, 14, Кастильехо, 16, Нико Гонсалес, 65, Дуро, 68 - Альварес, 78

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея, Джемерт, Диахаби (Москера, 74), Лато (Мориба, 70) - Муса, Гильямон, Нико Гонсалес (Алмейда, 70) - Кастильехо (Фулькье, 70), Маркос Андре (Дуро, 24), Самуэл Лино

"Хетафе": Сория - Иглесиас, Даконам (Митрович, 29), Дуарте, Анхильери - Аленья (Максимович, 46), Арамбарри, Сеоане (Альварес, 46), Порту (Мунир, 46) - Унал (Мата, 77), Майораль

Предупреждения: Кастильехо, 45, Мориба, 75 - Аленья, 10, Арамбарри, 41, Майораль, 54, Мунир, 57, Митрович, 71

Удаления: Мориба, 88 - Арамбарри, 90+4