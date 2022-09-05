Вильярреал единственный клуб из топ-5 лиг, не пропустивший ни одного мяча в этом сезоне

"Вильярреал" – единственная команда из топ-5 чемпионатов, не пропустившая ни одного мяча на старте этого сезона, сообщает WhoScored.

Последний раз "желтая субмарина" пропускала в мае. Сейчас у команды Эмери пять матчей без пропущенных мячей подряд.

"Вильярреал" идет на 3 месте в Ла Лиге с 10 очками после 4 туров. Команда Эмери забила 10 мячей и не пропустила ни одного.