Барселона включает рычаги, Реал меняет опорных, Мончи все завалил. Итоги трансферного лета в Испании

Buenas noches, нам в Ла Лигу!

5. Эдинсон Кавани

35 лет, центрфорвард

Из "Манчестер Юнайтед" в "Валенсию" как свободный агент

Поздний Кавани – жертва травм и Криштиану Роналду. На "Месталье" португальца уже точно не будет, а вот повреждения никуда не денутся, поэтому больших свершений не ждем. Эль Матадор не просто так отбегал всего 700 минут в прошлой АПЛ.

"Валенсия", впрочем, ничем не рискует. Зарплату Кавани дали ветеранскую; контракт – только на год; конкуренты – Уго Дуро и Маркос Андре – мягко говоря, не впечатляют. Даже отыграв половину матчей, уругваец может сделать разницу на таком тусклом фоне.

4. Аксель Витсель

33 года, опорный полузащитник

Из "Боруссии Дортмунд" в "Атлетико" как свободный агент

Единственная настоящая звезда, которую подписали летом "Матрасники". Витсель – большой талант, чью карьеру испортила жадность. Молодые годы бельгиец играл в дворовых лигах россии и Китая, а на старости вернулся в топ-футбол. Все не как у людей.

В "Атлетико" место Акселя в центре поля занято Коке, поэтому Симеоне наигрывает новичка в центре обороны – вместе с Хименесом и Рейнилду. Выходит пока средне. У Витселя блестящий первый пас – это помогает при выходе из обороны, но что делать с единоборствами?

3. Рафинья

25 лет, вингер

Из "Лидса" в "Барселону" за 58 млн евро

Самая дорогая летняя покупка "Барселоны". Рафинья быстрый, техничный, умеющий забивать, однако параллельно принимает кучу неправильных решений. Последнее бросается в глаза даже на фоне Дембеле, который тоже не безгрешен.

Тем не менее, Хави все равно ставит бразильца, а не Фати. Интересно почему? Ансу второй сезон подряд не готов, или же банально ли не подходит под видение тренера?

2. Орельен Чуамени

22 года, опорный полузащитник

Из "Монако" в "Реал" за 80 млн евро

В июне мы все думали, зачем Каземиро дублер за 80 млн, но оказалось, что на тот момент Карлос уже попросил Переса о трансфере. "Реал" брал Чуамени не на перспективу, а с прицелом на немедленное место в старте.

Пока выглядит так, что выбор сделан верный. Француз не нервничает, очень стабилен в отборе и демонстрирует свои сильные стороны так же регулярно, как и в "Монако". Из минусов – он не чувствует Крооса и Модрича, как Каземиро, и прямо сейчас это ослабляет центр поля Мадрида. Анчелотти, впрочем, спокоен как удав и дает Орельену по 90 минут – ну просто красавец.

1. Роберт Левандовский

34 года, центрфорвард

Из "Баварии" в "Барселону" за 45 млн евро

Вероятно, лучший игрок штрафной в современном футболе. То, как Роберт двигается, как выигрывает позицию, как реализует полумоменты – это точно показывают подросткам в академиях.

Старт сезона у Левандовского такой, будто он и дальше в Бундеслиге – 5 голов в 4 матчах. Более того, он еще и в развитии атак полезен, подсказывает партнерам, навязывает прессинг. Другого игрока такого уровня у "Барселоны" нет, и только возраст поляка добавляет в бочку меда ложку дегтя. К сожалению, времени у поляка мало, а значит, и права на ошибку нет – за ЛЧ нужно идти прямо сейчас.

А также: Антонио Рюдигер ("Челси" - "Реал", са), Андреас Кристенсен ("Челси" - "Барселона", са), Андер Эррера ("ПСЖ" - "Атлетик", ар), Ведат Мурики ("Лацио" – "Мальорка", 8), Науэль Молина ("Удинезе" – "Атлетико", 20), Эктор Бельерин ("Арсенал" – "Барселона", са), Джастин Клюйверт ("Рома" – "Валенсия", ар), Юрген Странд Ларсен ("Гронинген" – "Сельта", 11)

Adiós, мы будем скучать!

5. Луис Суарес

35 лет, центрфорвард

Из "Атлетико" в "Насьональ" как свободный агент

Яркий пример того, что в 33 года футболист может быть одним, а уже в 34 – совсем другим. То, как быстро сдулся Эль Пистоллеро, шокировало Испанию.

Впрочем, дальше было возвращение в "Насьональ" – и уже оно вызывало умиление. К сожалению, даже великим приходит пора уходить, просто у каждого свое время. След же, оставленный Суаресом в Ла Лиге, останется в веках - 176 голов и 5 золотых медалей!

4. Диего Карлос

29 лет, центральный защитник

Из "Севильи" в "Астон Виллу" за 31 млн евро

Толковый парень, чья карьера пошла вверх только после 25, когда получил стабильное место в "Нанте". Тогда ходили слухи, что Карлоса приглашают в россию, но он выбрал прогресс, а не деньги; перешел в "Севилью" и уже там вырос в топа.

АПЛ обещала ему большой контракт и удобную среду, ведь Карлос мастер потолкаться. Кто же знал, что уже во 2-м матче он порвет ахилл? Очень и очень жаль.

3. Гонсалу Гедеш

25 лет, вингер

Из "Валенсии" в "Вулверхэмптон" за 33 млн евро

Пожалуй, последний игрок "Валенсии", игравший как топ. Гедеш мог своими силами пройти 3-4 оппонентов, забить гол с совершенно незабойной позиции, вытащить мертвый матч. Без сомнения, он стоит 33 млн.

С уходом Гонсалу "Летучие мыши" ослабли – здесь постаревший Кавани никак не спасет. Что касается Гедеша, то он хоть и перешел в родной португальский клуб, но выбор спорный – хотя бы потому, что "Вулвз" - середняк. Между тем, топ-игрок должен бороться только за топ-места, иначе это пустая трата времени.

2. Александер Исак

22 года, центрфорвард

Из "Реала Сосьедад" в "Ньюкасл" за 70 млн евро

Когда-то середняки на Пиренеях и Бенилюксе обязательно поставят памятник шейху с вагоном нефтедолларов - без него их существование было бы значительно усложнено.

70 млн за Исака – именно из этой оперы. Швед действительно очень проворный, имеет приличную школу и потенциал для прогресса, однако в прошлом сезоне он не просто так забил 6 голов в 32 турах. У Александера плохая реализация, и эту проблему "Ла Реал" так за три года и не решил. Кто сказал, что ее решит "Ньюкасл"?

1. Карлос Каземиро

30 лет, опорный полузащитник

Из "Реала" в "Манчестер Юнайтед" за 70 млн евро

Из "Реала" ушел не просто опорник – ушла легенда, без которой невозможно представить самую успешную команду мадридцев со времен Пушкаша и Ди Стефано. Эмилио Бутрагеньо лично пришел на прощание с Каземиро, чтобы это сообщить – представляете уровень уважения?

Относительно собственно трансфера, здесь все просто. У Карлоса до сих пор не было другого опыта в топ-лигах, и он захотел попробовать что-то еще - не такое уж редкое явление. Думаете, почему Алаба с Левандовским покинули Баварию? Что же касается "Реала", то он и деньги огромные выторговал, и замену приобрел заранее – хорошая работа от Жуни Калафата.

А также: Гарет Бэйл ("Реал" – "Лос-Анджелес", са), Филиппе Коутиньо ("Барселона" – "Астон Вилла", 20), Пьер-Эмерик Обамеянг ("Барселона" – "Челси", 12 ), Матиас Оливера ("Хетафе" - "Наполи", 11), Марсело ("Реал" - "Олимпиакос", са), Клеман Ленгле ("Барселона" - "Тоттенхэм", ар), Марк Бартра ("Бетис" - "Трабзонспор", 1,3), Первис Эступиньян ("Вильярреал" - "Брайтон", 18), Карлос Солер ("Валенсия" – "ПСЖ", 18)

La oportunitat! Идем на повышение!

5. Хосе Луис Моралес

35 лет, вингер

Из "Леванте" в "Вильярреал" как свободный агент

Эль Команданте – тоже легенда, но местного разлива. "Леванте" подобрал его в 2011-м, когда Моралес даже не был профи. "Лягушки" поверили в парня, дали шанс, и он отблагодарил их 69 голами за 11 лет.

Долг отдан сполна, и перед пенсией Моралес не захотел еще раз опускаться в Сегунду, впервые в жизни перейдя в топ-команду. Унаи Эмери нужны бойцы, и Команданте именно такой. Он не даст слабину, не прогнется и не будет бежать вполсилы. А еще он уже забил 3 гола в 6 матчах за "Вильярреал".

4. Иско

30 лет, атакующий полузащитник

Из "Реала" в "Севилью" как свободный агент

Если у Моралеса, несмотря на возраст, желания хоть отбавляй, то Иско наоборот выглядит немотивированно. Это уже испортило его наследие в "Реале" и может повториться в "Севилье".

"Нервион" не рискует деньгами, ведь ветеран перешел бесплатно, однако кому-то нужно решать турнирные задачи. И кому же? Корона вылетел на полгода. Ламела? Сусо? Янузай? На их фоне именно Иско выглядит безусловным авторитетом, только бегает он уже давно в темпе МЛС. Даже в самой Севилье по поводу трансфера есть сомнения.

3. Умар Садик

25 лет, центрфорвард

Из "Альмерии" в "Реал Сосьедад" за 20 млн евро

Уникальная карьера. Садик успел провалиться в Италии, не впечатлить в Нидерландах, не подойти шотландским "Рейнджерсам", докатиться до чемпионата Сербии, потом вынырнуть в Сегунде и вот, наконец, он там, где и хотел. Вы верите, что ему лишь 25?

По правде, это вечная проблема нигерийцев – бог знает, сколько Умару на самом деле. "Сосьедад" это не очень-то и интересует – ему просто нужен столп, и Садик подходит. Он агрессивен, в меру быстр, хорошо играет головой. Техника, правда, дворовая, но для финтов на "Аноэте" есть Шо – его же "Ла Реал" и будет готовить к продаже, пока нигерийца завалят черновой работой.

2. Браис Мендес

25 лет, вингер

Из "Сельты" в "Реал Сосьедад" за 14 млн евро

Еще одна разумная покупка от менеджмента "Сосьедада". Если Садик – это ломовая мощь, то Браис Мендес – игровой интеллект и интересные решения. За последние годы парень перерос "Сельту" и повышение подоспело как раз вовремя.

В схеме Альгуасиля Браис играет правого полузащитника, однако может куда больше. Мендес забивает, отдает, комбинирует; активен в прессинге. Луис Энрике не просто так вызвал его в сборную – это аванс за таланты, которые уже заметны, но еще не до конца раскрыты.

1. Жюль Кунде

23 года, центральный защитник

Из "Севильи" в "Барселону" за 50 млн евро

Здесь рычаг Лапорты проявился наиболее эффективно – с таким трансфером можно только поздравить. Хоть в паре центрбеков, хоть и тройке, а хоть и на правом фланге Кунде всегда будет на своем месте и будет давать результат. И ему лишь 23!

Между тем "Севилья" хоть и заработала 50 млн, однако на замену Жюлю купила никакущего Ньянзу, и это очевидный провал от Мончи. Не может клуб, претендующий на ТОП-4, разменивать топа на слабака. Что бывает, когда такое сделать, мы увидели на выходных – Кунде отдал на "Писхуане" две голевые, пока его наследник лишь крутил туда-сюда головой.

А также: Виллиан Жозе ("Реал Сосьедад" - "Бетис", 10), Хоселу ("Алавес" - "Эспаньол", са), Борха Майораль ("Реал" - "Хетафе", 10), Хуан Мохика ("Эльче " – "Вильярреал", 5,5), Таке Кубо ("Реал" – "Реал Сосьедад", 6,5), Аднан Янузай ("Реал Сосьедад" – "Севилья", са), Нико Гонсалес ("Барселона" - "Валенсия", ар)

Caramba! А было так близко…

Френки де Йонг, Мемфис Депай, Хосе Луис Гайя – кто-то понимает, зачем они остались? Ну, хорошо – голландцу задолжали 17 млн, он ждет дожидается. А остальные?

Также отмечаем, что несмотря на все слухи никуда не ушел из "Реала" Марко Асенсио, которому в новых реалиях светит минимум игрового времени, а Вильям Карвалью вместо ожидаемого трансфера в АПЛ переподписался в "Бетисе" - Пеллегрини не сразу, но уговорил его отдать лучшие годы карьеры середняку Примеры. Нечасто нынче такое встретишь.