Винисиус получил испанское гражданство спустя два дня после закрытия ТО

Вингер "Реала" Винисиус Жуниор получил испанское гражданство, сообщает официальный сайт клуба. В команде освободилось место для игрока не из евросоюза.

Бразилец с 2018 года проживает в Испании на постоянной основе. Тогда он перешел в "Реал".

Два года назад Винисиус сдал два экзамена для получения паспорта – по испанскому языку и по культуре страны.

Official. Vinícius Junior has received Spanish passport, one day after the closure of transfer market. ????⚪️ #RealMadrid



Important news for Real Madrid as they now have one non-EU spot free on the market — Gabriel Jesus deal collapsed in June because of that issue. pic.twitter.com/VQlMAhq3dy