Барселона будет снижать зарплату игрокам, которые пропускают рекламные мероприятия

"Барселона" может снижать зарплату игрокам, которые пропускают рекламные мероприятия клуба, сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena SER.

Если футболист пропустит рекламное мероприятие "Барселоны", клуб снизит ему зарплату на 10%.

Клуб оставляет за собой возможность увеличить процент снижения зарплаты, если игрок пропустит мероприятие более трех раз.

Напомним, что Лапорта активно борется с раздутым бюджетом зарплат "Барселоны" при бывшем президенте Бартомеу. Из-за огромного бюджета зарплат клуб, в том числе, не смог зарегистрировать летом 2021-го Лионеля Месси.