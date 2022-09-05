Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пьянич может перейти в Аль-Шарджа
После трансфера в "Барселону" всё наперекосяк
Фото: twitter.com/Besiktas
Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перейти в "Аль-Шарджа", сообщает Фабрицио Романо. Босниец соблазнился на предложение клуба из ОАЭ.
Игрок перейдет на постоянной основе. "Аль-Шарджа" предлагает 32-летнему хавбеку 3-летний контракт.
Been told Miralem Pjanić’s now really tempted by Sharjah FC proposal and deal could be completed soon — as final details are being discussed now between all parties. ???????????? #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 5, 2022
It’d be a permanent transfer, three year contract — as revealed earlier. pic.twitter.com/cN5eOGrgnL
Пьянич присоединился к "Барселоне" из "Ювентуса" в 2020 году за 60 миллионов евро.
Прошлый сезон Миралем провел в аренде в "Бешикташе". Босниец сыграл в 26 матчах и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9,5 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Заря завершает тур лидером, Металлист, Колос и Шахтер – группа преследователей. Таблица и результаты тура УПЛ
- Источник: Цыганков не хочет продлевать контракт с Динамо
- Известно, сколько Жирона предлагала Динамо за Цыганкова
- Отец Холанда: Мы решили не переходить в Реал, так как там играет Бензема. Мог быть еще и Мбаппе
- Море алкоголя и молодые полуголые красотки. Недвед с размахом отметил 50-летие. ВИДЕО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО