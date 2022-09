Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перейти в "Аль-Шарджа", сообщает Фабрицио Романо. Босниец соблазнился на предложение клуба из ОАЭ.

Игрок перейдет на постоянной основе. "Аль-Шарджа" предлагает 32-летнему хавбеку 3-летний контракт.

Been told Miralem Pjanić’s now really tempted by Sharjah FC proposal and deal could be completed soon — as final details are being discussed now between all parties. ???????????? #FCB



It’d be a permanent transfer, three year contract — as revealed earlier. pic.twitter.com/cN5eOGrgnL