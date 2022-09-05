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Пьянич может перейти в Аль-Шарджа

Испания
(1 голосов)

После трансфера в "Барселону" всё наперекосяк

Пьянич может перейти в Аль-Шарджа

Фото: twitter.com/Besiktas

Новина українською

Полузащитник "Барселоны" Миралем Пьянич может перейти в "Аль-Шарджа", сообщает Фабрицио Романо. Босниец соблазнился на предложение клуба из ОАЭ.

Игрок перейдет на постоянной основе. "Аль-Шарджа" предлагает 32-летнему хавбеку 3-летний контракт.

Пьянич присоединился к "Барселоне" из "Ювентуса" в 2020 году за 60 миллионов евро.

Прошлый сезон Миралем провел в аренде в "Бешикташе". Босниец сыграл в 26 матчах и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 9,5 миллионов евро.

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В статье: Миралем Пьянич Барселона Аль-Шарджа
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Комментарии (1)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
05.09.2022 в 19:38
Переходи и не сомневайся. Поиграть в Барсе никаких шансов.
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