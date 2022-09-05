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Президент ПСЖ вспоминает Барселону: У некоторых клубов долг в 1,8 миллиарда евро. Слава Богу у нас их нет

Испания
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Хелаифи считает, что такие долги могут разрушить футбол

Президент ПСЖ вспоминает Барселону: У некоторых клубов долг в 1,8 миллиарда евро. Слава Богу у нас их нет

Фото: twitter.com/AZERTAC

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи на конференции Football Talks высказался по поводу финансового положения в мировом футболе. "Долги – большая опасность, которая может разрушить футбол", – приводит его слова RMC Sport.

"У некоторых клубов есть долг в 1,8 миллиарда евро, это нездоровая ситуация. Слава Богу, у нас нет долгов, это результат нашей деятельности.

Конечно, мы потеряли деньги во время пандемии коронавируса, но нам нечего скрывать. У других клубов большие долги. И это риск, опасность для футбола.

Некоторые президенты занимали свои должности много лет и ушли, оставив долги своим преемникам. И это происходило в течение многих лет. Я считаю, что это опасно для футбола.

Мы должны быть осторожны и беспокоиться об этом, потому что это большая опасность, которая может разрушить футбол. Нам нужны правила, которые защитят клубы, которые защитят футбол в Европе от катастрофы, вызванной этими долгами", – сказал Нассер на конференции.

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В статье: Барселона Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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