Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент ПСЖ вспоминает Барселону: У некоторых клубов долг в 1,8 миллиарда евро. Слава Богу у нас их нет
Хелаифи считает, что такие долги могут разрушить футбол
Фото: twitter.com/AZERTAC
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи на конференции Football Talks высказался по поводу финансового положения в мировом футболе. "Долги – большая опасность, которая может разрушить футбол", – приводит его слова RMC Sport.
"У некоторых клубов есть долг в 1,8 миллиарда евро, это нездоровая ситуация. Слава Богу, у нас нет долгов, это результат нашей деятельности.
Конечно, мы потеряли деньги во время пандемии коронавируса, но нам нечего скрывать. У других клубов большие долги. И это риск, опасность для футбола.
Некоторые президенты занимали свои должности много лет и ушли, оставив долги своим преемникам. И это происходило в течение многих лет. Я считаю, что это опасно для футбола.
Мы должны быть осторожны и беспокоиться об этом, потому что это большая опасность, которая может разрушить футбол. Нам нужны правила, которые защитят клубы, которые защитят футбол в Европе от катастрофы, вызванной этими долгами", – сказал Нассер на конференции.
Популярное сейчас
- Заря завершает тур лидером, Металлист, Колос и Шахтер – группа преследователей. Таблица и результаты тура УПЛ
- Динамо огласило заявку на групповой этап Лиги Европы
- РБ Лейпциг - Шахтер: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 5-11 сентября
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
Новости по теме
- 23:22 Зарубежные Кабаев в Динамо, Челси продолжает переговоры по Обамеянгу. Онлайн предпоследнего трансферного дня
- 15:59 Зарубежные Повлиял президент ПСЖ. СМИ рассказали об отказе Ромы играть с Барсой
- 19:49 Зарубежные Президент ПСЖ: Суперлига уже мертва. Странно, что Реал заслуженно выиграл ЛЧ, но не хочет в ней играть