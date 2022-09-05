Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона может расторгнуть контракт с Левандовским, если в сезоне-24/25 он сыграет меньше 55% матчей
Любопытная перестраховка
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Стали известны подробности контракта Роберта Левандовского в "Барселоне". Зарплата 34-летнего нападающего будет меняться каждый сезон, а "сине-гранатовые" оставили за собой право расторгнуть соглашение.
???? #NotíciaQTJ | Contracte Lewandowski— Què T'hi Jugues (@QueThiJugues) September 5, 2022
????4 temporades (fins 2025-26)
⛔️ Si juga menys del 55% dels partits a la tercera temporada (24-25), el Barça el pot rescindir
???? Salari net: 10M (2022-23), 13M (2023-24), 16M (2024-25), 13M (2025-26)
???? Variables per títols: de 0,3M a 1M pic.twitter.com/4SjQeFxgdz
Левандовский подписал контракт на 4 года. За этот сезон он получит 10 миллионов евро. В следующем году зарплата поляка вырастет до 13 миллионов евро и в сезоне-24/25 – до 16-ти.
При этом, если в сезоне-24-25 он сыграет меньше 55% от возможных матчей, то "Барса" сможет расторгнуть соглашение.
В последний год действия контракта зарплата поляка снизится до 13 миллионов евро. К этому моменту ему будет 37 лет.
За трофеи поляк будет получать от 0,3 до 1 миллиона евро.
В 4-х матчах Ла Лиги поляк забил 5 голов.
Популярное сейчас
- Евро-2022 U19. Украина одержала вторую подряд победу на групповом этапе
- Зинченко не заметил 100 миллионов, Роналду – суперсаб, Леау играет как в FIFA. Аудиомнение #161
- Источник: Цыганков не хочет продлевать контракт с Динамо
- Шахтер, Динамо и Днепр-1 стартуют в группах еврокубков. Расписание футбола на 5-11 сентября
- Красотка дня. Бывшая девушка игрока Динамо, которая ждет ребенка от защитника Шахтера. ФОТО
- В стиле Зины на НСК. Защитник Шахтера с бывшей девушкой Попова объявили пол будущего ребенка. ФОТО