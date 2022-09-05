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Барселона может расторгнуть контракт с Левандовским, если в сезоне-24/25 он сыграет меньше 55% матчей

Испания
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Любопытная перестраховка

Барселона может расторгнуть контракт с Левандовским, если в сезоне-24/25 он сыграет меньше 55% матчей

Фото: twitter.com/FCBarcelona

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Стали известны подробности контракта Роберта Левандовского в "Барселоне". Зарплата 34-летнего нападающего будет меняться каждый сезон, а "сине-гранатовые" оставили за собой право расторгнуть соглашение.

Левандовский подписал контракт на 4 года. За этот сезон он получит 10 миллионов евро. В следующем году зарплата поляка вырастет до 13 миллионов евро и в сезоне-24/25 – до 16-ти.

При этом, если в сезоне-24-25 он сыграет меньше 55% от возможных матчей, то "Барса" сможет расторгнуть соглашение.

В последний год действия контракта зарплата поляка снизится до 13 миллионов евро. К этому моменту ему будет 37 лет.

За трофеи поляк будет получать от 0,3 до 1 миллиона евро.

В 4-х матчах Ла Лиги поляк забил 5 голов.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона
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