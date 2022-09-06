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Дембеле о Хави: Со времен Тухеля у меня не было такого тренера. У нас хорошие и особенные отношения с первой минуты
Кажется, в этой обстановке он может раскрыться
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле рассказал о своих отношениях с Хави. "Он сразу увидел, что я простой, спокойный, нормальный человек. Из прессы он слышал другое (смеется)", – приводит его слова Diario Sport.
– Что ты думаешь о начале сезона?
– Я думаю, что мы начали очень хорошо. Здесь много молодых игроков, очень хорошая атмосфера в раздевалке, и это хорошо для команды. Новички очень хорошо адаптировались, все счастливы и готовы завоевывать титулы.
– Я полагаю, Хави сделал большой вклад, чтобы в команде была такая хорошая атмосфера. С момента своего прихода в клуб он хвалил тебя и защищал.
– У меня были хорошие и особенные отношения с Хави с первой минуты, мы установили связь. Я всегда об этом говорю, это правда. Хави мне очень нравится как человек и тренер. Со времен Томаса Тухеля у меня не было такого тренера.
– О чем он тебя просит? Помнишь первое, что он тебе сказал?
– Хави много разговаривает со мной на тренировках, он очень внимателен и дает мне много советов, как стать лучше.
Первое, что сказал мне Хави, – это то, что я очень хороший игрок, но мне нужно улучшить менталитет. Что у меня есть талант, но я должен много работать для команды. Что у меня есть дриблинг, я очень хорошо выполняю два-три действия, но мне нужно было забивать больше голов и отдавать гораздо больше передач.
Он не просил меня ни о чем вне поля, потому что плохо меня знал. В первые два месяца он увидел, что я простой, нормальный, спокойный человек. До этого он слышал обо мне только истории из прессы. И они были не совсем хороши (смеется), – сказал вингер "Барселоны".
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