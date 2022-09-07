Бензема восстановится к мадридскому дерби

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит не больше 7-10 дней после повреждения колена, полученного во вторник против Селтика, сообщает GFFN со ссылкой на AS. У француза бурсит правого колена.

Бурсит – это воспаление вокруг сустава, в данном случае мениска, ограничивающее его подвижность.

Сам мениск не пострадал. Его повреждение могло бы привести к более серьезным последствиям.

Скорее всего форвард пропустит игры против "Мальорки" и "Лейпцига", но успеет восстановиться к мадридскому дерби 18 сентября.