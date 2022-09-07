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Бензема восстановится к мадридскому дерби

Испания
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(1 голосов)

Повреждение не оказалось серьезным

Бензема восстановится к мадридскому дерби

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит не больше 7-10 дней после повреждения колена, полученного во вторник против Селтика, сообщает GFFN со ссылкой на AS. У француза бурсит правого колена.

Бурсит – это воспаление вокруг сустава, в данном случае мениска, ограничивающее его подвижность.

Сам мениск не пострадал. Его повреждение могло бы привести к более серьезным последствиям.

Скорее всего форвард пропустит игры против "Мальорки" и "Лейпцига", но успеет восстановиться к мадридскому дерби 18 сентября.

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В статье: Карим Бензема Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Источник:
getfootballnewsspain.com

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Комментарии (1)
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bato74
07.09.2022 в 19:19
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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