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Бензема восстановится к мадридскому дерби
Повреждение не оказалось серьезным
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "Реала" Карим Бензема пропустит не больше 7-10 дней после повреждения колена, полученного во вторник против Селтика, сообщает GFFN со ссылкой на AS. У француза бурсит правого колена.
Бурсит – это воспаление вокруг сустава, в данном случае мениска, ограничивающее его подвижность.
Сам мениск не пострадал. Его повреждение могло бы привести к более серьезным последствиям.
Скорее всего форвард пропустит игры против "Мальорки" и "Лейпцига", но успеет восстановиться к мадридскому дерби 18 сентября.
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