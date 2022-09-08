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Бензема пропустит около месяца. Милитан пропустит два следующих матча Реала
Сроки восстановления затягиваются
Фото: twitter.com/realmadrid
Нападающий "Реала" Карим Бензема выбыл приблизительно на месяц и вернется к матчу против "Осасуны". Защитник Эдер Милитан пропустит два следующих матча мадридцев, сообщает Revelo.
Таким образом бразилец скорее всего будет в строю к матчу против "Атлетико" Мадрид 18 сентября, но пропустит матчи против "Мальорки" и "РБ Лейпцига".
Как сообщает AS, француз уже начал работать над своим восстановлением и вернется ко 2 октября, когда "Реал" примет "Осасуну".
Напомним, что француз получил повреждение в матче против "Селтика" из-за чего покинул поле на 30 минуте. Милитана заменили в перерыве того же матча.
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