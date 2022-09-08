Бензема пропустит около месяца. Милитан пропустит два следующих матча Реала

Нападающий "Реала" Карим Бензема выбыл приблизительно на месяц и вернется к матчу против "Осасуны". Защитник Эдер Милитан пропустит два следующих матча мадридцев, сообщает Revelo.

Таким образом бразилец скорее всего будет в строю к матчу против "Атлетико" Мадрид 18 сентября, но пропустит матчи против "Мальорки" и "РБ Лейпцига".

Как сообщает AS, француз уже начал работать над своим восстановлением и вернется ко 2 октября, когда "Реал" примет "Осасуну".

Напомним, что француз получил повреждение в матче против "Селтика" из-за чего покинул поле на 30 минуте. Милитана заменили в перерыве того же матча.