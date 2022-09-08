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Бензема пропустит около месяца. Милитан пропустит два следующих матча Реала

Испания
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Сроки восстановления затягиваются

Бензема пропустит около месяца. Милитан пропустит два следующих матча Реала

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

Нападающий "Реала" Карим Бензема выбыл приблизительно на месяц и вернется к матчу против "Осасуны". Защитник Эдер Милитан пропустит два следующих матча мадридцев, сообщает Revelo.

Таким образом бразилец скорее всего будет в строю к матчу против "Атлетико" Мадрид 18 сентября, но пропустит матчи против "Мальорки" и "РБ Лейпцига".

Как сообщает AS, француз уже начал работать над своим восстановлением и вернется ко 2 октября, когда "Реал" примет "Осасуну".

Напомним, что француз получил повреждение в матче против "Селтика" из-за чего покинул поле на 30 минуте. Милитана заменили в перерыве того же матча.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид) Эдер Милитао
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Источник:
getfootballnewsspain.com

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