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Барселона хочет подать в суд на Атлетико из-за игровых минут Гризманна

Испания
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Стороны по-разному интерпретируют пукнты контракта

Барселона хочет подать в суд на Атлетико из-за игровых минут Гризманна

Фото: twitter.com/Atleti

Новина українською

"Барселона" собирается подать в суд на "Атлетико" Мадрид, так как считает, что "красно-белые" уже должны заплатить за нападающего Антуана Гризманна 40 миллионов евро, сообщает ESPN.

Когда "Барса" отдавала Гризманна в аренду, в контракте француза был пункт, что если игрок проведет за "Атлетико" более 45 минут в 50% игр, в которых он будет доступен, опция выкупа становится обязательством и "красно-белые" выплачивают 40 миллионов евро.

В "Барселоне" считают, что подсчет сыгранных минут проводится по одному сезону и "Атлетико" уже должен выплатить заявленную сумму. "Рохибланкос" настаивают на том, что подсчет производится по итогам двух сезонов, на которые и рассчитывалась аренда.

Тем не менее, в источники в "Атлетико" сообщают, что "Барселона" не информировала их, что собирается обращаться в суд.

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В этом сезоне Гризманн принял участие в 5 матчах "Атлетико" и забил 3 гола. В дополнительное время в матче Лиги чемпионов с "Порту" в среду его гол принес победу своей команде.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Антуан Гризманн Барселона
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Источник:
espn.com

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Комментарии (2)
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balamyt (Boston)
09.09.2022 в 17:34
За Гризмана платить придется , и Атлетико М не отскочит..
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янковский ян (Запорожье)
09.09.2022 в 17:53
Не факт. Все зависит от договора аренды и от слов и фраз которые там написаны. В Атлетико тоже не дураки сидят они то понимают что делают.
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