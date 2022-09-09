Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Барселона хочет подать в суд на Атлетико из-за игровых минут Гризманна
Стороны по-разному интерпретируют пукнты контракта
Фото: twitter.com/Atleti
"Барселона" собирается подать в суд на "Атлетико" Мадрид, так как считает, что "красно-белые" уже должны заплатить за нападающего Антуана Гризманна 40 миллионов евро, сообщает ESPN.
Когда "Барса" отдавала Гризманна в аренду, в контракте француза был пункт, что если игрок проведет за "Атлетико" более 45 минут в 50% игр, в которых он будет доступен, опция выкупа становится обязательством и "красно-белые" выплачивают 40 миллионов евро.
В "Барселоне" считают, что подсчет сыгранных минут проводится по одному сезону и "Атлетико" уже должен выплатить заявленную сумму. "Рохибланкос" настаивают на том, что подсчет производится по итогам двух сезонов, на которые и рассчитывалась аренда.
Тем не менее, в источники в "Атлетико" сообщают, что "Барселона" не информировала их, что собирается обращаться в суд.
В этом сезоне Гризманн принял участие в 5 матчах "Атлетико" и забил 3 гола. В дополнительное время в матче Лиги чемпионов с "Порту" в среду его гол принес победу своей команде.
Популярное сейчас
- Адептам путина. Игрок киевского Динамо показал средний палец фанатам Фенербахче
- Чем Томас Тухель не угодил новым владельцам Челси
- Жезус: Пусть Луческу посмотрит статистику матча и увидит, сколько фолов было у игроков Динамо
- Лунин: Считаю, что воспользовался всеми своими шансами в Реале, как мог
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена новичка Динамо Кабаева. ФОТО