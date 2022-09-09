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Экономические рычаги Барселоны позволили увеличить зарплатный лимит клуба с минус 145 миллионов до 656 миллионов евро
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Фото: twitter.com/FCBarcelona
"Барселона" благодаря экономическим рычагам увеличила зарплатный лимит в Ла Лиге, сообщает COPE. Теперь у команды второй, после "Реала", потолок зарплат в Ла Лиге.
Потолок зарплат – это максимальная сумма, которую команда может потратить на заработную плату игрокам, главному тренеру, его помощнику и физиотерапевту. Также считаются расходы на академию.
После зимнего трансферного окна "Барсенлона" имела отрицательный потолок зарплат – минус 144,35 миллиона евро.
Летом "Барселона" активировала несколько экономических рычагов (продавала свои активы), что привело к росту зарплатного лимита до плюс 656,43 миллионов евро.
Отметим, что "Барса" вторая по этому показателю в Испании после "Реала". У мадридского клуба потолок составляет 683,46 миллиона евро.
Суммарный потолок зарплат для клубов Ла Лиги составляет 3,052 миллиарда евро.
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