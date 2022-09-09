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Не Левандовский. Лучшим игроком августа в Ла Лиге признан бомбардир Бетиса

Испания
(1 голосов)

Борха Иглесиас феноменально начал сезон

Не Левандовский. Лучшим игроком августа в Ла Лиге признан бомбардир Бетиса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto

Новина українською

Ла Лига признала лучшим игроком августа центрфорварда "Бетиса" Борху Иглесиаса.

В голосовании Эль Панда обошел не кого-нибудь, а самого Роберта Левандовского, а еще Яго Аспаса, Винисиуса, Херонимо Рульи и других звезд.

29-летний Борха в августе забил 4 из 6 голов "Бетиса", принеся команде победы над "Эльче", "Мальоркой" и "Осасуной". Благодаря этому подопечные Мануэля Пеллегрини закончили месяц вровень с "Реалом".

Личным рекордом Иглесиаса остаются 17 голов в чемпионате-2018/19, но такими темпами у Панды есть все шансы улучшить эти цифры.

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В статье: Бетис (Севилья) Борха Иглесиас
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