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Не Левандовский. Лучшим игроком августа в Ла Лиге признан бомбардир Бетиса
Борха Иглесиас феноменально начал сезон
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rubén de la Fuente Pérez/NurPhoto
Ла Лига признала лучшим игроком августа центрфорварда "Бетиса" Борху Иглесиаса.
В голосовании Эль Панда обошел не кого-нибудь, а самого Роберта Левандовского, а еще Яго Аспаса, Винисиуса, Херонимо Рульи и других звезд.
29-летний Борха в августе забил 4 из 6 голов "Бетиса", принеся команде победы над "Эльче", "Мальоркой" и "Осасуной". Благодаря этому подопечные Мануэля Пеллегрини закончили месяц вровень с "Реалом".
¡Un panda ????????????????????????????????! ????— LaLiga (@LaLiga) September 9, 2022
???????? ¡El delantero del @RealBetis es el 'Jugador del Mes' de agosto de #LaLigaSantander! ✨#POTM #MVP
Личным рекордом Иглесиаса остаются 17 голов в чемпионате-2018/19, но такими темпами у Панды есть все шансы улучшить эти цифры.
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