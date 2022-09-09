Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тебас: У Англии оборот выше благодаря чекам акционеров. У них 21 миллион абонентов платного футбольного тв, а у нас – 9
Тебас объяснил, откуда деньги
Фото: twitter.com/LaLiga
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил в чем разница между чемпионатами Англии и Испании. "Нельзя сравнивать грушу с виноградом", – приводит его слова Diario Sport.
– Премьер-лига имеет более высокий оборот, это возможно только благодаря чекам акционеров. Здесь разные модели. Это вопрос, который мы собираемся вынести на обсуждение в УЕФА.
– Можете сравнить Ла Лигу и АПЛ?
– Нельзя сравнивать груши с виноградом. Мы не одинаковые, я имею в виду Испанию и Англию. В стране насчитывается 21 миллион абонентов платного футбольного телевидения. У нас – 9 миллионов.
Именно поэтому их аудиовизуальные права так дороги. В Англии 43 миллиона подписчиков платного ТВ – Netflix, Amazon. В Испании – 13. Мы разные, нельзя нас сравнивать, – сказал Тебас.
Популярное сейчас
- Рух впервые в сезоне выигрывает, Заря может потерять лидерство. Таблица и результаты тура УПЛ
- Рух - Заря 3:1. Лидер проваливает испытание
- Черная полоса Динамо продолжается. Бущан получил травму колена
- Известно, сколько Жирона предлагала Динамо за Цыганкова
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Ирина Морозюк в Турции показывает, как правильно заваривать чай. ВИДЕО
Новости по теме
- 08:15 Зарубежные Денег нет, но вы держитесь: Барса не может зарегистрировать Месси и новичков из-за потолка зарплат
- 09:22 Зарубежные Суперлига Европы - это утопия. Есть ряд причин, почему ее не будет
- 10:00 Зарубежные Индекс несчастья - от Ман Юнайтед до Рейнджерса. Где самые несчастливые фанаты футбола?