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Тебас: У Англии оборот выше благодаря чекам акционеров. У них 21 миллион абонентов платного футбольного тв, а у нас – 9

Испания
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Тебас объяснил, откуда деньги

Тебас: У Англии оборот выше благодаря чекам акционеров. У них 21 миллион абонентов платного футбольного тв, а у нас – 9

Фото: twitter.com/LaLiga

Новина українською

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас объяснил в чем разница между чемпионатами Англии и Испании. "Нельзя сравнивать грушу с виноградом", – приводит его слова Diario Sport.

– Премьер-лига имеет более высокий оборот, это возможно только благодаря чекам акционеров. Здесь разные модели. Это вопрос, который мы собираемся вынести на обсуждение в УЕФА.

– Можете сравнить Ла Лигу и АПЛ?

– Нельзя сравнивать груши с виноградом. Мы не одинаковые, я имею в виду Испанию и Англию. В стране насчитывается 21 миллион абонентов платного футбольного телевидения. У нас – 9 миллионов.

Именно поэтому их аудиовизуальные права так дороги. В Англии 43 миллиона подписчиков платного ТВ – Netflix, Amazon. В Испании – 13. Мы разные, нельзя нас сравнивать, – сказал Тебас.

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В статье: Примера АПЛ Хавьер Тебас
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Источник:
sport.es

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