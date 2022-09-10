Примера. Жирона - Вальядолид 2:1. Подъем и у этих каталонцев тоже

Не только "Барселона" воскресла в последнее время - соседняя "Жирона" тоже старается не отставать, хотя и на своем уровне.

Команда Мичела вернулась в Ла Лигу, провела неплохую трансферную кампанию и вот результат - вторая победа в элите. Да, пришлось помучиться, но как иначе? "Вальядолид" - соперник крепкий.

Возможно, с Кристианом Стуани в основе "Жироне" было бы легче, но ветеран слег с проблемами сердца, так что впереди сегодня отдувались полузащитники. Первый гол - результат идеального прохода и прострела от Алейша Гарсии на арендованного у "Реала" Рейньера.

"Вальядолид" ответил аномально точным и мощным выстрелом от Мончу с 30 метров; потом даже перехватил инициативу на некоторое время, но фортуна обернулась к гостям спиной. Три вынужденных замены за матч - это, как ни крути, перебор.

"Жироне" это очень помогло - если на 50-й минуте игра еще была равна, то уже к 70-й гостей зажали на их половине поля. Моменты тоже появлялись, причем в основном со стандартов - они у каталонцев очень разнообразные; полно заготовок.

Oriol Romeu's #SaintsFC career:



-255 Appearances

-8 Goals, 5 Assists

-69 Yellow Cards, 0 Red Cards

-391 Successful tackles

-336 Interceptions

-284 Blocks made



A defensive beast with a heart of gold. We'll miss you @OriolRomeu #SaintsFC pic.twitter.com/Zm2hlYoiGu — Saint Harris (@LHarrisSFC) September 1, 2022

В итоге раз простили, два, а с третьей попытки вернувшийся из АПЛ Ориоль Ромеу таки внес мяч в сетку после классной скидки Буэно - 2:1.

После игры Пачета будет иметь право жаловаться на травмы, но, увы, они тоже часть футбола. В таблице у "Жироны" теперь 7 очков, у "Вальядолида" - и дальше 4.

5-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Вальядолид" - 2:1

Голы: Рейньер, 21, Ромеу, 88 - Мончу, 38

"Жирона": Хуан Карлос - Буэно, Эспиноса (Вальехо, 59), Хуанпе - Арнау (Коуто, 74), Ромеу, Алейш Гарсия, Гутьеррес - Рикельме (Саму Саис, 59), Кастельянос (Хави Эрнандес, 90+1), Рейньер (Тони Вилья, 74)

"Вальядолид": Асенхо - Луис Перес (Фреснеда, 28), Хоакин Фернандес, Хави Санчес, Оласа - Меса - Плата (Кенеди, 76), Кике Перес (Агуадо, 76), Мончу, Ануар (Плано, 46) - Гвардиола (Вайсманн, 6)

Предупреждения: Ануар, 9, Меса, 79