Примера. Жирона - Вальядолид 2:1. Подъем и у этих каталонцев тоже

Не только "Барселона" воскресла в последнее время - соседняя "Жирона" тоже старается не отставать, хотя и на своем уровне.

Команда Мичела вернулась в Ла Лигу, провела неплохую трансферную кампанию и вот результат - вторая победа в элите. Да, пришлось помучиться, но как иначе? "Вальядолид" - соперник крепкий.

Возможно, с Кристианом Стуани в основе "Жироне" было бы легче, но ветеран слег с проблемами сердца, так что впереди сегодня отдувались полузащитники. Первый гол - результат идеального прохода и прострела от Алейша Гарсии на арендованного у "Реала" Рейньера.

"Вальядолид" ответил аномально точным и мощным выстрелом от Мончу с 30 метров; потом даже перехватил инициативу на некоторое время, но фортуна обернулась к гостям спиной. Три вынужденных замены за матч - это, как ни крути, перебор.

"Жироне" это очень помогло - если на 50-й минуте игра еще была равна, то уже к 70-й гостей зажали на их половине поля. Моменты тоже появлялись, причем в основном со стандартов - они у каталонцев очень разнообразные; полно заготовок.

