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В Реале думают над продлением контракта с Анчелотти

Испания
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Тренер может остаться в клубе надолго

В Реале думают над продлением контракта с Анчелотти

Фото: Infobae

Новина українською

Наставник "Реала" Карло Анчелотти может продолжить контракт с клубом. Боссы клуба допускают возможность пролонгации соглашения уже в ближайшее время.

63-летний тренер пользуется уважением футболистов команды. Кроме того, президент "Мадрида" Флорентино Перес до сих пор в восторге от работы Анчелотти.

В "Реале" считают, что Карло безупречно руководит командой. Клуб консультируется с тренером по многим долгосрочным спортивным проектам.

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В статье: Карло Анчелотти Флорентино Перес Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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