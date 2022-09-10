В Реале думают над продлением контракта с Анчелотти

Наставник "Реала" Карло Анчелотти может продолжить контракт с клубом. Боссы клуба допускают возможность пролонгации соглашения уже в ближайшее время.

63-летний тренер пользуется уважением футболистов команды. Кроме того, президент "Мадрида" Флорентино Перес до сих пор в восторге от работы Анчелотти.

В "Реале" считают, что Карло безупречно руководит командой. Клуб консультируется с тренером по многим долгосрочным спортивным проектам.