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В Реале думают над продлением контракта с Анчелотти
Тренер может остаться в клубе надолго
Фото: Infobae
Наставник "Реала" Карло Анчелотти может продолжить контракт с клубом. Боссы клуба допускают возможность пролонгации соглашения уже в ближайшее время.
63-летний тренер пользуется уважением футболистов команды. Кроме того, президент "Мадрида" Флорентино Перес до сих пор в восторге от работы Анчелотти.
В "Реале" считают, что Карло безупречно руководит командой. Клуб консультируется с тренером по многим долгосрочным спортивным проектам.
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Источник:Marca
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