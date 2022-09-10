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Хави: Я бы не променял Левандовского ни на кого на свете
Игрок очень важен для команды
Фото: Barca Media
Главный тренер "Барселоны" Хави высоко отозвался о своем форварде Роберте Левандовском:
"Я бы не променял его ни на кого на свете.
Опыт – это статус. Он очень помогает молодежи своими советами, подает пример своей скромностью. Это приносит нам много пользы", – сказал испанский специалист.
Напомним, в первых пяти матчах за "Барсу" Роберт забил 8 голов.
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Источник:AS
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Комментарии (1)
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Крістофер (Луцьк)
10.09.2022 в 14:59
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