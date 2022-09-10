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Хави: Я бы не променял Левандовского ни на кого на свете

Испания
Обновлено
(1 голосов)

Игрок очень важен для команды

Хави: Я бы не променял Левандовского ни на кого на свете

Фото: Barca Media

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави высоко отозвался о своем форварде Роберте Левандовском:

"Я бы не променял его ни на кого на свете.

Опыт – это статус. Он очень помогает молодежи своими советами, подает пример своей скромностью. Это приносит нам много пользы", – сказал испанский специалист.

Напомним, в первых пяти матчах за "Барсу" Роберт забил 8 голов.

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В статье: Роберт Левандовский Барселона Хави
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Источник:
AS

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Комментарии (1)
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Крістофер (Луцьк)
10.09.2022 в 14:59
Ніж в спину Мессі...
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