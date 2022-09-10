Хави: Я бы не променял Левандовского ни на кого на свете

Главный тренер "Барселоны" Хави высоко отозвался о своем форварде Роберте Левандовском:

"Я бы не променял его ни на кого на свете.

Опыт – это статус. Он очень помогает молодежи своими советами, подает пример своей скромностью. Это приносит нам много пользы", – сказал испанский специалист.