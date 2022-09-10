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Тебас: Хорошо, что в Ла Лиге нет сорящих деньгами клубов, таких как Манчестер Сити или ПСЖ
Функционер объяснил свою философию
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Президент Ла Лиги Хавьер Тебас дал комментарий об отсутствии в Ла Лиге таких звезд, как Криштиану Роналду, Лионель Месси и Килиан Мбаппе:
"Если мы посмотрим на клубы, за которые они играют, мы увидим, что эти клубы занимаются разбрасыванием денег. Конечно, хотелось бы, чтобы они приехали в Ла Лигу, но в прошлом году их тоже не было.
Мбаппе остался в неконкурентоспособной лиге. Ла Лига получает 800 млн евро, а они – 70 млн с Месси и Неймаром. Серия А, когда там играл Роналду, получала не более 180 млн евро. А мы получили 800 млн евро – уже после того, как Месси и Роналду уехали.
Конечно, мы бы хотели, чтобы они были здесь, но это необязательно. Я скорее предпочту, чтобы в Ла Лиге не было сорящих деньгами клубов, таких как "Манчестер Сити" или "ПСЖ", потому что это делает нас сильнее, чем наличие этих игроков", – заявил президент Ла Лиги.
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