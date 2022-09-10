Брэйтуэйт: Дембеле делает большую разницу, чем Левандовский

Экс-форвард "Барселоны" Мартин Брэйтуэйт дал комментарий о вингере каталонцев Усмане Дембеле и нападающем Роберте Левандовском:

"Дембеле делает большую разницу, чем Левандовский. Роберт забивает много голов, я рад за него, он - большой профессионал. Желаю ему иметь очень хороший сезон, но сейчас я здесь, чтобы побеждать с "Эспаньолом".

Усман – очень хороший парень, он мне очень нравится, у него огромный талант, я никогда не видел никого такого. Месси – это что-то другое, но я никогда не видел никого, похожего на Усмана”, – сказал Мартин.