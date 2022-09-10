Анчелотти: Бензема точно не сыграет с Лейпцигом, и возможно – с Атлетико

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с "Мальоркой" прокомментировал травмы лидеров команды и рассказал о сроках их возвращения:

"У Тибо Куртуа была небольшая проблема с коленом и он не тренировался сегодня. Но завтра он сыграет [с "Мальоркой"].

Карим Бензема? Мы не будем менять систему игры в его отсутствие и не будем форсировать его возвращение. Он точно не сыграет против "РБ Лейпциг", а потом мы посмотрим на его состояние перед дерби [с "Атлетико"]".