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Анчелотти: Бензема точно не сыграет с Лейпцигом, и возможно – с Атлетико
Реал теряет лидера перед важными матчами
Фото: Barca Blaugranes
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с "Мальоркой" прокомментировал травмы лидеров команды и рассказал о сроках их возвращения:
"У Тибо Куртуа была небольшая проблема с коленом и он не тренировался сегодня. Но завтра он сыграет [с "Мальоркой"].
Карим Бензема? Мы не будем менять систему игры в его отсутствие и не будем форсировать его возвращение. Он точно не сыграет против "РБ Лейпциг", а потом мы посмотрим на его состояние перед дерби [с "Атлетико"]".
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