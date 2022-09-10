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Анчелотти: Бензема точно не сыграет с Лейпцигом, и возможно – с Атлетико

Испания
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Реал теряет лидера перед важными матчами

Анчелотти: Бензема точно не сыграет с Лейпцигом, и возможно – с Атлетико

Фото: Barca Blaugranes

UA-Футбол
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Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с "Мальоркой" прокомментировал травмы лидеров команды и рассказал о сроках их возвращения:

"У Тибо Куртуа была небольшая проблема с коленом и он не тренировался сегодня. Но завтра он сыграет [с "Мальоркой"].

Карим Бензема? Мы не будем менять систему игры в его отсутствие и не будем форсировать его возвращение. Он точно не сыграет против "РБ Лейпциг", а потом мы посмотрим на его состояние перед дерби [с "Атлетико"]".

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В статье: Карим Бензема Карло Анчелотти Тибо Куртуа Реал (Мадрид)
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