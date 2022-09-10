Примера. Кадис - Барселона 0:4. Резерв ненадежный, но есть Левандовский

Перед игрой Лиги чемпионов против "Баварии" Хави не устоял перед искушением выпустить на аутсайдера Примеры полурезерв, и это абсолютно точно лишило нас еще большего количества голов.

"Кадис" безнадежен на старте сезона и сегодня снова ни разу не пробил в створ ворот тер Штегена. Опасные моменты? Это даже не смешно.

Депай, Рафинья и Ферран, однако, даже против такого соперника целый тайм отбегали без голов. Вся троица действовала предсказуемо, а те моменты, которые таки возникали, бразилец и голландец упустили.

6 - Barcelona attempted just six shots in the opening 45 minutes against Cádiz, their lowest total in a first half of a game this season in all competitions. Brake. pic.twitter.com/J9wNXAVgwC — OptaJose (@OptaJose) September 10, 2022

В начале второго тайма явно разозленный Хави уже готовил выход Дембеле и Левандовского, когда Рафинья наконец вспомнил про партнеров и разогнал голевую атаку - де Йонгу оставалось только не промазать с пяти метров.

Роберт, впрочем, все равно вышел - бегал меньше обычного, экономил силы, но само его присутствие для этой "Барсы" словно благословение. С поляком на поле даже Бельерин заиграл увереннее.

Ну, и конечно, Левандовский забил. У "Барсы" прошла очередная атака справа, где дал слабину Эспино, и Роберт оказался в нужном месте в нужное время, чтобы добить мяч в сетку. Не очень эффектно, зато чертовски эффективно.

6 - Robert Lewandowski ???????? has scored 6 goals in 5 games in LaLiga, making him the fastest player to reach that figure in the competition in the 21st century (André Silva ???????? scored 6 goals in his first 6 games for Sevilla in 2018). Unstoppable. pic.twitter.com/L8P68RCjRw — OptaJose (@OptaJose) September 10, 2022

Дальше встречу можно было не продолжать. Из запоминающихся событий - только часовая остановка игры из-за проблем со здоровьем у кого-то из фанов; пожелаем бедняге здоровья - по слухам, там инфаркт. Ну, и еще один два гола, которые создали Роберт и Усман.

В таблице же у "Барсы" уже 13 очков - это почти идеальный старт. У "Кадиса" - все еще не только 0 очков, но и 0 забитых голов. Рискнем предположить, что к следующему матчу команду будет готовить уже новый тренер.

5-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Барселона" - 0:4

Голы: де Йонг, 55, Левандовский, 65, Фати, 86, Дембеле, 90+2

"Кадис": Ледесма - Сальдуа, Луис Эрнандес, Мбайе, Эспино - Алекс (Аларкон, 59), Феде (Мабил, 72) - Алехо (Бонгонда, 60), Собрино (Негредо, 72), Окампо - Лукас Перес (Алькарас, 72)

"Барселона": тер Штеген - Бельерин, Араухо, Пике, Бальде (Маркос Алонсо, 78) - де Йонг, Бускетс, Гави (Педри, 57) - Рафинья (Фати, 72), Депай (Левандовский, 57), Ферран Торрес (Дембеле, 57)

Предупреждения: Рафинья, 16, Бускетс, 53