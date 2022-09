Примера. Кадис - Барселона 0:4. Резерв ненадежный, но есть Левандовский

Перед игрой Лиги чемпионов против "Баварии" Хави не устоял перед искушением выпустить на аутсайдера Примеры полурезерв, и это абсолютно точно лишило нас еще большего количества голов.

"Кадис" безнадежен на старте сезона и сегодня снова ни разу не пробил в створ ворот тер Штегена. Опасные моменты? Это даже не смешно.

Депай, Рафинья и Ферран, однако, даже против такого соперника целый тайм отбегали без голов. Вся троица действовала предсказуемо, а те моменты, которые таки возникали, бразилец и голландец упустили.

6 - Barcelona attempted just six shots in the opening 45 minutes against Cádiz, their lowest total in a first half of a game this season in all competitions. Brake. pic.twitter.com/J9wNXAVgwC

В начале второго тайма явно разозленный Хави уже готовил выход Дембеле и Левандовского, когда Рафинья наконец вспомнил про партнеров и разогнал голевую атаку - де Йонгу оставалось только не промазать с пяти метров.

Роберт, впрочем, все равно вышел - бегал меньше обычного, экономил силы, но само его присутствие для этой "Барсы" словно благословение. С поляком на поле даже Бельерин заиграл увереннее.

Ну, и конечно, Левандовский забил. У "Барсы" прошла очередная атака справа, где дал слабину Эспино, и Роберт оказался в нужном месте в нужное время, чтобы добить мяч в сетку. Не очень эффектно, зато чертовски эффективно.

6 - Robert Lewandowski ???????? has scored 6 goals in 5 games in LaLiga, making him the fastest player to reach that figure in the competition in the 21st century (André Silva ???????? scored 6 goals in his first 6 games for Sevilla in 2018). Unstoppable. pic.twitter.com/L8P68RCjRw