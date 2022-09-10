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Матч Барселоны с Кадисом приостановлен из-за проблем со здоровьем у фанатки на трибуне

Испания
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Игру приостановили более чем на 20 минут

Матч Барселоны с Кадисом приостановлен из-за проблем со здоровьем у фанатки на трибуне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran Santiago

UA-Футбол
Новина українською

Матч "Кадис" - "Барселона", проходивший в рамках пятого тура Ла Лиги, был приостановлен. Как сообщается, это произошло из-за того, что болельщице стало плохо по ходу второго тайма.

Согласно информации издания Mundo Deportivo, пришлось применять дефибриллятор. Вратарь "Кадиса" Херемиас Ледесма побежал передавать сумку с медицинским оборудованием на трибуны.

Судья матча Карлос дель Серро Гранде, после совещания с капитанами, принял решение увести команды с поля. Игра приостановлена более чем на 20 минут. Футболисты молились за здоровье болельщицы по ходу паузы.

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В статье: Барселона Кадис
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