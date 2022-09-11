Анчелотти: Азар классно сыграл с Селтиком, выпущу его против Мальорки

Наставник "Реала" Карло Анчелотти рассказал о том, что Эден Азар сыграет в старте за "Реал" против "Мальорки".

– Азар хорошо сыграл, выйдя на замену в матче с "Селтиком". Я выпущу его на матч с "Мальоркой". Надеюсь, он сможет повторить.

– Может ли Винисиус забить 30 голов за сезон? Что вы думаете о его танцах после забитых голов?

– Он должен продолжать в том же духе, с таким же хорошим настроем. В прошлом году он сыграл решающую роль, в этом сезоне он продолжает это делать. Винисиус играет стабильно.

Что касается танцев, то Винисиус – бразилец, он очень хорошо двигается. Это никого не беспокоит, - сказал Анчелотти.