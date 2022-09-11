Бускетс сообщил Барселоне, что покинет клуб следующим летом

Каталонская "Барселона" продолжает попытки решить свои финансовые проблемы. Одна из стратегий менеджмента команды – радикальное понижение зарплат игроков. Среди тех, чьи зарплаты собираются урезать – опорник Серхио Бускетс.

Как сообщает издание El Nacional, испанец был готов пойти на уменьшение своей заработной платы, однако не настолько, насколько требует руководство клуба. Поэтому Бускетс принял решение покинуть команду уже следующим летом.

Контракт Серхио действует до июня 2023 года. "Барселона" уже предлагала полузащитнику новое соглашение прошедшим летом. Бускетс отказался. Как сообщает медиа, к игроку уже проявляют интерес клубы MLS.