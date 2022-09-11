Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бускетс сообщил Барселоне, что покинет клуб следующим летом
Каталонцы теряют ветерана команды
Фото: Goal.com
Каталонская "Барселона" продолжает попытки решить свои финансовые проблемы. Одна из стратегий менеджмента команды – радикальное понижение зарплат игроков. Среди тех, чьи зарплаты собираются урезать – опорник Серхио Бускетс.
Как сообщает издание El Nacional, испанец был готов пойти на уменьшение своей заработной платы, однако не настолько, насколько требует руководство клуба. Поэтому Бускетс принял решение покинуть команду уже следующим летом.
Контракт Серхио действует до июня 2023 года. "Барселона" уже предлагала полузащитнику новое соглашение прошедшим летом. Бускетс отказался. Как сообщает медиа, к игроку уже проявляют интерес клубы MLS.
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Металлист 1925 3:0. С высоты уверенности и амбиций
- Украина – Польша: Видео-онлайн трансляция матча 1/8 финала Евробаскета-2022
- Гайдай: Очереди на выезд с Луганщины на россию – километровые. Захватчики упаковывают чемоданы
- Левандовский установил рекорд Ла Лиги XXI века по интенсивности голов
- Красотка дня. Невероятная жена звездного форварда РБ обожает позировать в бикини. ФОТО
- Красотка дня. Влада Зинченко также примеряла форму Арсенала. ФОТО