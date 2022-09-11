Примера. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Южноамериканская молодежь рулит

Матч против "Мальорки" изначально не сулил Мадриду легкой жизни в силу ряда причин, и так оно и произошло.

По-хорошему, игра вполне могла закончиться вничью, но в решающие секунды гости сплоховали, а вот "Реал" выжал максимум. Это давно уже визитная карточка команды Анчелотти.

Первые проблемы у нее пошли на 1-й же минуте - Мурики обыграл защитника, но Куртуа отбил плотный, но бесхитростный удар.

4 - Vinícius Júnior ???????? (22 years and 61 days) has become the youngest player to score in four consecutive LaLiga games for @realmadriden (four goals) since Gonzalo Higuaín ???????? in November 2009 (21 years and 346 days). Stellar. pic.twitter.com/4mSCIXNSua — OptaJose (@OptaJose) September 11, 2022

В ответ "Реал" забрал мяч и пошел вперед. В отсутствие Бензема чемпионы старались много бить издали и еще уповали на индивидуальные действия вингеров. Эден Азар в роли фальшивой 9-ки в игру не попал и, скорее, помогал "Мальорке", которая вскоре еще и забила - Мурики замкнул навес со штрафного.

Дело запахло жаренным, но это же "Реал" - на "собраться" ушло всего 5-7 минут. Дальше Вальверде взял мяч, прошел с ним метров 20 и идеально закрутил с левой ноги в девятку - 1:1. На этом и ушли в раздевалки.

Во втором тайме картина матча особо не поменялась - разве что "Мальорка" села еще глубже назад. Это не было избиение, боже упаси - у островитян сохранялась структура, и однажды Антонио Санчес даже обязан был забивать после идеальной работы на фланге Гренье. Тем не менее, "Реал" выглядел сильнее.

6 - @realmadriden ???????? have won six points from losing positions in LaLiga 2022/23, only Southampton ???????????????????????????? and AC Milan ???????? (7 each) have won more in the top five European leagues this season (6 also Napoli ????????). Indestructible. pic.twitter.com/PP310BpvIg — OptaJose (@OptaJose) September 11, 2022

Когда Родриго с Винисиусом на индивидуальном мастерстве забили по голу - это, в принципе, удивления не вызвало. Вот мяч Рюдигера после навеса - тут, наверное, уже перебор; на 1:4 "Мальорка" не наиграла.

Молодежь "Реала" успешно сдает экзамен по игре без Карима. Феде, Вини, Родриго - все крутые; это главный вывод вечера. Ну, а в таблице у Мадрида теперь 15 очков, у "Мальорки" - 5.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Мальорка" - 4:1

Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус, 72, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 - Мурики, 35

"Реал": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 71), Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 59) - Вальверде, Кроос, Себальос (Камавинга, 69) - Родриго, Азар (Модрич, 59), Винисиус

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Настасич, Хауме Коста - Дани Родригес (Гренье, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антонио Санчес, 59) - Мурики (Абдон, 78), Ли Кан Ин (Жуниор, 78)

Предупреждения: Менди, 25, Вальверде, 34, Алаба, 81 - Настасич, 16, Маффео, 25, Раильо, 39, Вальент, 85, Антонио Санчес, 86