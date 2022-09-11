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Примера. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Южноамериканская молодежь рулит

Испания
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(2 голосов)

Бензема может спокойно лечиться дальше

Примера. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Южноамериканская молодежь рулит

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Матч против "Мальорки" изначально не сулил Мадриду легкой жизни в силу ряда причин, и так оно и произошло.

По-хорошему, игра вполне могла закончиться вничью, но в решающие секунды гости сплоховали, а вот "Реал" выжал максимум. Это давно уже визитная карточка команды Анчелотти.

Первые проблемы у нее пошли на 1-й же минуте - Мурики обыграл защитника, но Куртуа отбил плотный, но бесхитростный удар.

В ответ "Реал" забрал мяч и пошел вперед. В отсутствие Бензема чемпионы старались много бить издали и еще уповали на индивидуальные действия вингеров. Эден Азар в роли фальшивой 9-ки в игру не попал и, скорее, помогал "Мальорке", которая вскоре еще и забила - Мурики замкнул навес со штрафного.

Дело запахло жаренным, но это же "Реал" - на "собраться" ушло всего 5-7 минут. Дальше Вальверде взял мяч, прошел с ним метров 20 и идеально закрутил с левой ноги в девятку - 1:1. На этом и ушли в раздевалки.

Во втором тайме картина матча особо не поменялась - разве что "Мальорка" села еще глубже назад. Это не было избиение, боже упаси - у островитян сохранялась структура, и однажды Антонио Санчес даже обязан был забивать после идеальной работы на фланге Гренье. Тем не менее, "Реал" выглядел сильнее.

Когда Родриго с Винисиусом на индивидуальном мастерстве забили по голу - это, в принципе, удивления не вызвало. Вот мяч Рюдигера после навеса - тут, наверное, уже перебор; на 1:4 "Мальорка" не наиграла.

Молодежь "Реала" успешно сдает экзамен по игре без Карима. Феде, Вини, Родриго - все крутые; это главный вывод вечера. Ну, а в таблице у Мадрида теперь 15 очков, у "Мальорки" - 5.

5-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Мальорка" - 4:1

Голы: Вальверде, 45+3, Винисиус, 72, Родриго, 89, Рюдигер, 90+3 - Мурики, 35

"Реал": Куртуа - Васкес (Карвахаль, 71), Рюдигер, Алаба, Менди (Начо, 59) - Вальверде, Кроос, Себальос (Камавинга, 69) - Родриго, Азар (Модрич, 59), Винисиус

"Мальорка": Райкович - Маффео, Вальент, Раильо, Настасич, Хауме Коста - Дани Родригес (Гренье, 59), Батталья (Баба, 53), де Галларета (Антонио Санчес, 59) - Мурики (Абдон, 78), Ли Кан Ин (Жуниор, 78)

Предупреждения: Менди, 25, Вальверде, 34, Алаба, 81 - Настасич, 16, Маффео, 25, Раильо, 39, Вальент, 85, Антонио Санчес, 86

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В статье: Реал (Мадрид) Мальорка
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Комментарии (6)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.09.2022 в 17:31
Как говорится, всё познаётся в сравнении. Итак, все, кто сюда ходит, могли прочитать вчера, что автор отчёта о матче великой Барселоны придумал тему, что резерв у великой Барселоны ненадёжный. Естественно, этот вывод он сделал на основании первого тайма того матча, который закончился 0-0. ОК... Посмотрим на резерв Реала в сегодняшнем матче. Что мы увидели? Правильно... Резерв Реала еле-еле отскочил в первом тайме. И то, благодаря арбитру, который придумал добавить к первому тайму не 3 минуты, а целых четыре с хвостиком. Замен в первом тайме не было, к видео ассистенту арбитр не бегал. Ну да, был водопой и были мелкие полежалки на газоне. Откуда аж 4 минуты? Из всего вышесказанного, легко делаем вывод - резерв у Реала ещё более ненадёжный, чем у великой Барселоны. Это всем очевидно ещё из того факта, что примудрились пропустить от аутсайдера. Кстати, очень радует тот факт, что Реал очень ненадёжный в обороне. Уже пропущено аж 5 мячей. И это, большие клубы Испании ещё не начинали.... играть с Реалом. Конечно, второй тайм расставил всё на свои места. Примитивная до абсурда тактика Реала, а именно, перебегать, продавить, бей-беги, навес подача, на удачу передача, сработала... Пусть будет так. Пусть Реал думает, что они классная команда. Кстати, ещё такой штрих к ненадёжности не только резерва, но и основного состава Реала. Чтобы добыть эту выдающуюся победу, Реал заработал три жёлтые карточки. У великой Барселоны вчера только две ж/к. Ну и не будем забывать, про два фактора, которые всегда влияли и будут влиять на итоговые результаты матчей. Чтобы выйти на этот матч, игроки Реала проснулись утром, сменили домашние тапочки на бутсы и вышли на газон тренировочного поля великой Барселоны - "Сантьяго Бернабеу". А великой Барселоне, чтобы выйти на газон стадио под названием "Рамон де Карранса" нужно было преодолеть 1115 км. Перед этим матчем, Реал имел отдых 4 дня, а великая Барселона к матчу в Кадисе имела отдых всего два дня. Из всего вышесказанного мной выше, все понимают, что автор вчерашнего отчета о матче великой Барселоны опустил по полной программе команду Реал Мадрид. ЛМ-ЧМ 2022!!!Кто-то играет в Лиге Чемпионов, а кто-то бегает в Лиге Европы!
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+1
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Ігнатенко
11.09.2022 в 17:54
Бачу, що ви зовсім не розбираєтеся в футболі, а просто закосили під вболівальника моєї Барселони, але окрім виспівування Мессі у вас не виходить писати про футбол. Як завжди багато слів і смисла мінімум. І цікаво ви опускаєте той факт, що в Барселоні забиває переважно Левандовські і навіть самостійно собі створює моменти для їх реалізації, а інші гравці навіть для підіграшу йому не годяться. Взяти наприклад фланги Дембеле та новачок Рафінья. Першого мали б давно позбутися і другий взагалі не виправдовує ту суму, яку за нього заплатили. Ляпорта зараз сидить і думає, що він наробив. Барса ж не ПСЖ і не може підписувати гравців для ротації за великі гроші, так як ті підписали вашого улюбленця Мессі. От Ляпорта рве волосся на чолі та молиться, щоб фарт Левандовські не скінчився передчасно, а то одна невдача і картковий будиночок розвалиться. От подумайте добре, Даріан, перед тим як писати вигадки про Реал в той час коли в нашої Барси такі проблеми
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0
-1
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Ігнатенко
11.09.2022 в 17:23
Як справжній фанат Барселони починаю все усвідомлювати і заздриди Реалу. У нас все тримається на фарті Левандовські. В Мадриді після здобуття ЛЧ і Ла Ліги молодь стала голодною до кубків, а в Барсі вже котрий сезон вона зелена, навіть шнурки зав'язати самі не навчилися і понтів забагато...
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-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
11.09.2022 в 17:33
У тебя не получилось тупо закосить под фаната великой Барселоны. Поэтому, уверенно остынь, рома и не балуйся... ЛЕО МЕССИ - ЧЕМПИОН МИРА!!!А кто-то тупо позорится в Лиге Европы!!!
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+2
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Барселиниуc (землянин)
11.09.2022 в 17:44
Слушай Витёк, а Игнатенко это твоя девичья фамилия?
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Ігнатенко
11.09.2022 в 17:58
Який Вітьок?У вас дивні коментарі нездорової людини
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