Примера. Реал Мадрид - Мальорка 4:1. Южноамериканская молодежь рулит

Матч против "Мальорки" изначально не сулил Мадриду легкой жизни в силу ряда причин, и так оно и произошло.

По-хорошему, игра вполне могла закончиться вничью, но в решающие секунды гости сплоховали, а вот "Реал" выжал максимум. Это давно уже визитная карточка команды Анчелотти.

Первые проблемы у нее пошли на 1-й же минуте - Мурики обыграл защитника, но Куртуа отбил плотный, но бесхитростный удар.

4 - Vinícius Júnior ???????? (22 years and 61 days) has become the youngest player to score in four consecutive LaLiga games for @realmadriden (four goals) since Gonzalo Higuaín ???????? in November 2009 (21 years and 346 days). Stellar. pic.twitter.com/4mSCIXNSua

В ответ "Реал" забрал мяч и пошел вперед. В отсутствие Бензема чемпионы старались много бить издали и еще уповали на индивидуальные действия вингеров. Эден Азар в роли фальшивой 9-ки в игру не попал и, скорее, помогал "Мальорке", которая вскоре еще и забила - Мурики замкнул навес со штрафного.

Дело запахло жаренным, но это же "Реал" - на "собраться" ушло всего 5-7 минут. Дальше Вальверде взял мяч, прошел с ним метров 20 и идеально закрутил с левой ноги в девятку - 1:1. На этом и ушли в раздевалки.

Во втором тайме картина матча особо не поменялась - разве что "Мальорка" села еще глубже назад. Это не было избиение, боже упаси - у островитян сохранялась структура, и однажды Антонио Санчес даже обязан был забивать после идеальной работы на фланге Гренье. Тем не менее, "Реал" выглядел сильнее.

6 - @realmadriden ???????? have won six points from losing positions in LaLiga 2022/23, only Southampton ???????????????????????????? and AC Milan ???????? (7 each) have won more in the top five European leagues this season (6 also Napoli ????????). Indestructible. pic.twitter.com/PP310BpvIg